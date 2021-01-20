أحمد الصايغ: الإمارات واصلت تنفيذ برامج الاستدامة رغم الجائحة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أكد معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ان قيادة دولة الإمارات وحكومتها ومؤسساتها واصلت تنفيذ برامج الاستدامة والمبادرات الوطنية لتعزيز استراتيجية النمو في الدولة وضمان الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وذلك على الرغم من جائحة «كورونا».

وأضاف الصايغ، خلال كلمته الافتتاحية في الدورة الثالثة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، "لقد غرس أجدادنا مبادئ الاستدامة وحماية البيئة في ثقافتنا وتراثنا منذ ما يقرب نصف قرن."

وتابع: "في ديسمبر 2020، سلمت دولة الإمارات مساهمة مُحسَّنة محددة وطنياً إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتعزيز التزام الدولة بإيجاد مستقبل وكوكب أفضل للأجيال الحالية والمقبلة. وقد حددت المساهمة الوطنية الابتكار التكنولوجي والتمويل المستدام على أنهما أحد عوامل التمكين الرئيسية للتحول الأخضر لدولة الإمارات."

وقال معالي أحمد الصايغ: "بدورنا كمركز مالي دولي، يسرنا في سوق أبوظبي العالمي مشاركة خططنا بشأن الاستدامة وأن نكون جزءًا من التزامات المساهمات المحددة وطنيًا".

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