استراتيجية وطنية لتأمين أرباح اقتصادية مستدامة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أهمية دور جهاز الإمارات للاستثمار في تحديد وتنسيق سياسة استثمار أموال الحكومة الاتحادية بما يضمن تحقيق عوائد استثمارية مجزية للمساهمة في توفير الإيرادات المالية اللازمة لدعم ميزانية الحكومة الاتحادية من خلال تنويع مصادر الدخل تنفيذاً لما تضمنته استراتيجية الحكومة الاتحادية من برامج ومشاريع تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة.

وناقش سموه خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الجهاز مشروع تحديث استراتيجية جهاز الإمارات للاستثمار والذي ينطلق ضمن إطار خطة الاستعداد للخمسين وترجمة رؤى القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة الدولة عالمياً بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الإمارات.

وتهدف الاستراتيجية المحدّثة إلى تمكين الجهاز من التوصل إلى نتائج متميزة وتأمين أرباح اقتصادية مستدامة لدولة الإمارات على المدى البعيد، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، كما تطمح الاستراتيجية الجديدة إلى تعزيز حجم الاستثمار في الجهاز بما يعادل 4 مرات، وذلك من خلال خطة استثمارية تحقق زيادة العوائد وموازنة قوية تتماشى مع الأجندة الوطنية.

وثمّن سموه جهود أعضاء مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار والإدارة التنفيذية المبذولة لتعزيز وتنويع الاقتصاد الإماراتي وضمان عائدات طويلة الأجل لاستثمارات الحكومة الاتحادية داخل الدولة وخارجها، متمنياً سموه للجهاز تحقيق مزيد من النجاحات وفق مستهدفات الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.

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