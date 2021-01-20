3209 فروع للشركات الأجنبية في الإمارات بنهاية ديسمبر

المصدر: (أبوظبي - وام)

ارتفع عدد فروع الشركات الخليجية والأجنبية في الإمارات إلى 3209 فروع مع نهاية شهر ديسمبر 2020 بزيادة 3.5% مقارنة مع شهر نوفمبر بحسب الإحصائيات التي وثّقها السجل الوطني الاقتصادي. ويعكس النمو المسجل في عدد فروع الشركات الخليجية والأجنبية في الدولة عودة النشاط بقوة للقطاع، وذلك عقب حالة التباطؤ التي شهدها منذ الربع الثاني من العام الماضي نتيجة جائحة كورونا.

وتعد الإمارات مقراً رئيساً لفروع مجموعة كبيرة من الشركات الخليجية والأجنبية والتي تعتبر الدولة نقطة انطلاق لعملها في الشرق الأوسط بشكل عام.

وأوضحت إحصائيات السجل الوطني الاقتصادي أن عدد فروع الشركات الأجنبية وصل في نهاية ديسمبر إلى 2446 فرعاً تعمل النسبة الأكبر منها انطلاقاً من دبي. وعلى مستوى فروع الشركات الخليجية في الإمارات فقد وصل عددها مع نهاية ديسمبر إلى 763 فرعاً علماً أن النسبة الأكبر منها تعمل أيضاً انطلاقاً من دبي.

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