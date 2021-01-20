«كونترول ريسكس»: الإمارات بفئة الدول منخفضة المخاطر

المصدر: (دبي - سيد صالح)

صنفت شركة «كونترول ريسكس» البريطانية الإمارات في فئة الدول منخفضة المخاطر، في المجالين الاقتصادي والأمني، وفقاً لإصدارها «خريطة المخاطر 2021».

وتُصدر الشركة خريطة المخاطر في مطلع كل عام، لترصد من خلاله مستويات المخاطر الاقتصادية، السياسية والأمنية المُتوقعة على مدار العام في كل دولة من دول العالم.

وتُصنف الشركة دول العالم إلى خمس فئات حسب مستويات المخاطر، وهي «منخفضة الخطورة للغاية»، «منخفضة الخطورة»، «متوسطة»، «مرتفعة»، و«شديدة الخطورة».

وحصلت الإمارات على تصنيف «منخفضة الخطورة». ولم تحصل أي دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصنيف فئة «منخفضة الخطورة للغاية» في أي مجال من مجالات الخطورة الثلاثة: الاقتصادي، السياسي والأمني.

ويعني ذلك أن الإمارات كانت أدنى دول المنطقة في المخاطر الاقتصادية والأمنية التي يُتَوقع أن تتعرض لها في 2021. وتساوت الإمارات في هذه الدرجة مع السعودية، سلطنة عمان والمملكة المغربية.

ومن الجدير بالذكر أن خمس دول فقط على مستوى العالم، هي التي حصلت على التصنيف منخفضة الخطورة للغاية في 2021، وهي الدول الاسكندنافية: السويد، الدنمارك «وجزيرة جرينلاند التابعة لها»، فنلندا، النرويج وأيسلندا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز