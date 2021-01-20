«اتصالات» و«دو» تقودان الأسهم إلى أرباح قياسية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عزّزت الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 31 مليار درهم مدفوعة بمحفزات عدة في مقدمتها مكاسب «اتصالات» و«دو» بالحد الأقصى (27 ملياراً) بعد إعلانهما بحث زيادة حصص تملك الأجانب في الأسهم.

وصعد سوق دبي 1% عند 2753.44 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ فبراير الماضي بدعم مع صعود البنوك والعقار والاتصالات والنقل والتأمين، فيما نما سوق أبوظبي 3.14% إلى 5661.85 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2005 بدعم مكاسب أسهم الاتصالات والعقار والتأمين والطاقة والصناعة والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.45 مليار درهم، منها 598.6 مليوناً في دبي و852.87 مليوناً بأبوظبي. وجرى تداول 493.1 مليون سهم، موزعة بواقع 321.8 مليوناً في دبي و171.3 مليوناً بأبوظبي، من خلال 11943 صفقة.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.84% مع نمو «إعمار العقارية» 1.72% و«إعمار للتطوير» 0.66% و«إعمار مولز» 0.51% و«ديار» 0.34% فيما انخفض «داماك» 2.09% و«الاتحاد العقارية» 1.36%، وصعد قطاع الاتصالات 14.55% مع نمو سهم «دو» بالنسبة نفسها.

وارتفع قطاع البنوك 0.33% مع صعود «دبي الإسلامي» 1.6% فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 0.86%، وزاد قطاع النقل 0.41% بعد نمو «العربية للطيران» 1.46% فيما تراجع «أرامكس» 0.22% و«الخليج للملاحة» 2.32%، ونزل قطاع الاستثمار 0.73% بعد هبوط «دبي للاستثمار» 0.59% و«سوق دبي المالي» 1.65% فيما زاد «شعاع كابيتال» 2.28%.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 130.64 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 107.15 ملايين درهم، ثم «دو» 83.3 مليون درهم، مسجلاً أكبر ارتفاع في الوقت ذاته بنسبة 14.55%، فيما كان «بي اتش مباشر» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.83%، ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 111.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع الاتصالات 14.92% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما زاد قطاع العقار 0.12% مع ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 7.16% وانخفض «الدار» 0.3%.

ونما قطاع الاستثمار 0.15% مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 0.92% و«إشراق» 2.17% فيما استقر «العالمية القابضة»، وارتفع قطاع الطاقة 0.7% بعد صعود «طاقة» 1.4% و«دانة غاز» 0.14% و«أدنوك للتوزيع» 0.77%.

وتصدر «اتصالات» النشاط مستقطباً 280.5 مليون درهم وحقق أكبر نسبة صعود في السوق، تلاه «أبوظبي الأول» من حيث النشاط بنحو 141.36 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» 131.6 مليون درهم. ولم يتراجع سوى 5 أسهم تصدرها «أسمنت رأس الخيمة» و«أغذية» بنحو 2.73% و2.39% على التوالي. وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 258.86 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع.

المؤسسات

ومالت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 326 مليون درهم موزعة، بواقع 228 مليوناً في أبوظبي، و97.9 مليوناً بدبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي استثمار 326 مليون درهم منها 228 مليوناً في أبوظبي، و97.9 مليوناً بدبي.

إفصاح

تلقت شركة الاستشارات المالية الدولية – إيفا، المدرجة في بورصتي دبي والكويت موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على طلب الشركة ببيع أسهمها، والبالغ عددها 17 مليوناً و452 ألفاً و667 سهماً، وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ الموافقة.

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