1.5 مليار تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 122 مبايعة بقيمة 218.29 مليون درهم، منها 10 مبايعات للأراضي بقيمة 37.93 مليون درهم و112 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 180.36 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى. وتصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 10 ملايين.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 990.91 مليون درهم منها 18 رهن أراضٍ بقيمة 262.15 مليون درهم و30 رهن فلل وشقق بقيمة 728.76 مليون درهم، أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 490 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 217 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 322.6 مليون درهم أهمها بمنطقة عود ميثا بقيمة 100 مليون درهم وأخرى في منطقة المرقبات بقيمة 70 مليوناً.

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