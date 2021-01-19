14.6% ملكية الأجانب في أسهم «أبوظبي الأول»

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلن بنك أبوظبي الأول عن هيكل ملكيته بنهاية العام الماضي 2020 والتي أظهرت وصول ملكية المستثمرين الأجانب ماعدا مواطني دول مجلس التعاون الخليجي نحو 14.6% بما يعادل 1.59 مليار سهم.

وقال البنك، في افصاح لسوق أبوظبي اليوم، ان شركة «مبادلة للاستثمار»، المملوكة بالكامل من قِبل حكومة أبوظبي تستحوذ على النصيب الأكبر من الملكية في أسهم البنك بواقع 37% موزعة بواقع 33.3% لمجلس أبوظبي للاستثمار أو ما يعادل 3.63 مليارات سهم و3.7% لشركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ بنحو 401.5 مليون سهم.

وذكر البنك أن ملكية أفراد ومؤسسات إماراتية أخري بلغت 31.6% أو ما يعادل 3.44 مليارات سهم، فيما قدرت ملكية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ما عدا مواطنين دولة الإمارات نحو 1.5% أو ما يوازي 161.4 مليون سهم.

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