تايم للفنادق تضع رفاهية الموظفين ضمن أولويات المسؤولية الاجتماعية 2021

المصدر: دبي- البيان

أكدت مجموعة تايم للفنادق التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، التزامها بتحقيق رفاهية الموظفين وتفانيها في دعم المجتمعات المحلية بشكل إيجابي من خلال إطلاق أجندة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لعام 2021 للمجموعة.

وقد كانت الحملة التي أطلقتها مجموعة تايم للفنادق والتي تركزت بشكل رئيسي على أربعة أركان أساسية هي: مكان العمل ومجتمع سوق العمل والبيئة، بمثابة الدعامة الأساسية لالتزام تايم للفنادق بتحسين حياة الآخرين، كما أنها تشكل جزءًا لا يتجزأ من برنامج مبادرات مدته 12 شهرًا.

وبهذا الصدد، ستقوم مجموعة تايم للفنادق في كل شهر بتسليط الضوء على موضوع مختلف مع بداية العام الحالي بهدف بناء فريق عمل متميز وتعزيز وتقوية الروابط داخل مكان العمل، كما سيتم تنفيذ مجموعة من المبادرات الصحية في النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى إطلاق حملة تنظيف وتعقيم بهدف دعم الأهداف البيئية وتسليط الضوء على الموظفات كجزء من يوم المرأة العالمي، بالإضافة إلى ذلك فإنه سيتم الاحتفال بساعة الأرض وشهر رمضان المبارك في شهري مارس وأبريل القادمين على التوالي.

أما فيما يخص النصف الثاني من العام الجاري 2021 فستكون بدايته مع إطلاق حملة للتبرع بالدم. وسيتم التوعية بسرطان الثدي طوال شهر أكتوبر والقيام بحملة توعية بسرطان البروستات في شهر نوفمبر قبل اختتام العام باحتفال خاص، حيث سيتم إطلاق مبادرة السعادة على مدار العام مع تسليط الضوء بشكل خاص على كل من الموظفين ونزلاء الفندق.

بهذه المناسبة، قال إيدي إغناطيوس، مدير شؤون الجودة وتميز الأعمال في مجموعة تايم للفنادق: "بعد الصعوبات والتحديات التي واجهها قطاع السياحة في عام 2020، فقد أصبح التركيز على رفع معنويات الموظفين وتحقيق السعادة في مكان العمل الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتبعاً لذلك فقد قمنا بإطلاق مجموعة من المبادرات لخلق بيئة عمل آمنة وجذابة وسبّاقة بنفس الوقت تقودنا من خلالها إلى تحقيق النجاح والتفوق في عام 2021: "

وأضاف إغناطيوس قائلاً:"لقد قمنا ببناء سمعة طيبة على مر السنين من خلال إطلاق مبادرات واسعة النطاق للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والتي حققت الفائدة بدورها للمجتمعات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من جهة وعلى الصعيد الدولي من جهة أخرى، إذ كانت تتمحور مهمتنا دائمًا بمساعدة من هم في أمس الحاجة إليها، كما تشكل المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية أعمالنا و جزء من عملياتنا عبر محفظتنا الغنية من العقارات، بما يتماشى مع شعار "أنت حقًا مهم".

من ناحية أخرى فقد أطلقت مجموعة تايم للفنادق برنامج توعية فريد من نوعه على مدار العام على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها المجموعة في عام 2020.

الجدير بالذكر بأنه قد شارك أكثر من 70٪ من موظفي تايم للفنادق في مبادرة المجموعة لارتداء الزي الوطني في كل يوم خميس، مما أتاح فرصة للتفاعل مع الضيوف والتعرف على تاريخ بلادهم وتراثه، كما شاركت الموظفات كجزء من اليوم العالمي للمرأة في دروس الدفاع عن النفس تحت إشراف مدربة خبيرة من حملة الدرجة الثالثة من الحزام الأسود ومدربة تايكواندو مصنفة ومعتمدة، كما شارك فريق تايم للفنادق أيضًا في تحدي دبي للياقة، حيث قاموا بقطع مسافة أكثر من 4.5 مليار خطوة بإجمالي أكثر من 3 ملايين كيلومتر.

في ضوء ذلك، فقد ساهمت هذه المبادرات في حصول مجموعة تايم للفنادق على جائزة السعادة في مكان العمل في فئة أفضل برنامج لمشاركة الموظفين والتي تمنحها شركة سستينابل مايندز،وجائزة علامة غرفة تجارة وصناعة دبي (غرفة دبي) للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات للعام السادس على التوالي، كما حصلت المجموعة بالإضافة إلى ذلك على أعلى درجة مقارنةً بالمتوسط العام في هذه العملية.

أما فيما يتعلق بدعم المجتمع المحلي، فقد قام موظفو تايم للفنادق بجمع أكثر من 25 كيلو جرام من علب الألمنيوم والتبرع بها لمجموعة الإمارات البيئية، كما قاموا بتقديم إقامات مجانية للعاملين بالخطوط الامامية في المجال الطبي من خلال العقارات التابعة للمجموعة، كما حازت تايم للفنادق أيضًا على وسام المفتاح الأخضر البيئي بفضل مجموعة من المفاهيم المستدامة وإطلاق برامج إدارة النفايات.

واختتم إغناطيوس حديثه بالقول:"نحن نؤمن بأهمية رد الجميل للمجتمع الذي نعمل فيه للتطلع والوصول نحو غد أفضل".

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