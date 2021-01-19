طيران الإمارات والاتحاد للطيران تعتمدان تجربة جواز سفر أياتا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات ومجموعة الاتحاد للطيران "الثلاثاء" تعاونهما مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" لاستخدام تطبيق هاتفي يساعد على تحميل ومشاركة المعلومات حول فحوصات ولقاح كوفيد-19.

والتطبيق عبارة عن "جواز سفر رقمي" صحي يتيح للمسافرين مشاركة بياناتهم مع شركات السفر والسلطات المعنية من أجل تسهيل حركة سفرهم وتنقّلهم بين الدول ولدى شركات الطيران.

كما يسمح لهم بالتحقق من أن اختبار ما قبل السفر الخاص بفيروس كورونا المستجد أو التطعيم يفي بمتطلبات وجهاتهم.

وقبيل الإطلاق الكامل، ستنفذ طيران الإمارات المرحلة الأولى في دبي للتحقق من صحة فحص PCR قبل المغادرة. وفي هذه المرحلة الأولية، المتوقع أن تبدأ في أبريل المقبل، سيتيح التطبيق لعملاء طيران الإمارات المسافرين من دبي مشاركة نتيجة فحص "كوفيد-19" مباشرة مع الناقلة حتى قبل وصولهم إلى المطار، وذلك بنقل التفاصيل تلقائياً إلى نظام إجراءات السفر.

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