سيارة أودي للفائز الأول ببرنامج مكافآت اينوك

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة اينوك مؤخراً عن الفائز الأول بسيارة أودي Q5 في أعقاب السحب الذي تضمن جميع مشتركي برنامجها للمكافآت YES.

وكانت السيارة من نصيب السيدة دوي أوتاري من أندونيسيا والبالغة من العمر 43 عاماً، وهي مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ خمسة أعوام وتتسوق باستمرار من متاجر «زووم».

ويتيح برنامج المكافآت YES للعملاء كسب النقاط والمكافآت عند الدفع لقاء الوقود وخدمات السيارات أو شراء المنتجات والبقالة من المتاجر، إضافة إلى منافذ الأطعمة والمشروبات على امتداد شبكة محطات خدمة اينوك.

وتحت شعار «نعم للمزيد»، يمكن الانضمام إلى برنامج مكافآت YES مجاناً، وهو مصمم ليوفر للعملاء مجموعة واسعة من المكافآت المتنوعة لقاء مشترياتهم اليومية، حيث يمكنهم كسب واسترداد النقاط في جميع المنافذ التابعة لمجموعة اينوك. وسيتم الإعلان عن الفائز بسيارة أودي Q5 الثانية في شهر فبراير 2021، وكذلك الفائز بجائزة مليون نقطة مكافآت.

ويوفر البرنامج أعلى درجات الراحة والمرونة، حيث يمكن ربط مشتريات الوقود عبر مشاركة رمزٍ سرّي معدّ للاستخدام مرة واحدة مع الموظف القائم على الخدمة. وعلاوة على ذلك، يحصل أعضاء البرنامج على كوبونات وقسائم إلكترونية، وحسومات وعروض تعتمد على النقاط من خلال التطبيق مباشرة، ويمكن استخدامها في جميع محطات خدمة اينوك/ ايبكو. ويتوفر التطبيق على متجر AppStore لمستخدمي نظام iOS أو متجر Google Play لمستخدمي نظام أندرويد.

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