غرفة الشارقة.. أداء متوازن يعكس متانة وقوة اقتصاد الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

عكس الأداء المتوازن والمتميز لغرفة تجارة وصناعة الشارقة في 2020 بالرغم من التداعيات التي فرضتها جائحة كوفيد - 19 على الاقتصاد العالمي، متانة وقوة اقتصاد الشارقة وقدرته على تخطي التحديات والأزمات العالمية، إذ أظهرت حركة المعاملات التي أنجزتها الغرفة في العام في قطاع خدمات الأعضاء تطوراً ملحوظاً في العضويات، إذ بلغ إجمالي العضويات الجديدة والمجددة 57103 عضويات منها 4320 عضوية جديدة و2128 عدد المنتسبين في المناطق الحرة، كما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة في العام 71961 شهادة.

ووصلت قيمة الصادرات والواردات التي تمت في عام 2020 إلى نحو 21.5 مليار درهم، وتعد الأرقام المحققة مؤشراً واضحاً إلى الدور الحيوي الذي تساهم به الغرفة في دعم الناتج المحلي من خلال مبادراتها وحرصها على تطوير القطاعات ورفع إنتاجيتها وزيادة الاستثمارات فيها.

منظومة رقمية ذكية

وعززت غرفة تجارة وصناعة الشارقة منظومتها الرقمية ومنصاتها الذكية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقها الذكي مقدمة باقة من الخدمات الذكية لأعضائها ومتعامليها لتسيير الأعمال من دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مقر الغرفة أو فروعها المختلفة في الإمارة وبما يضمن تقديم الخدمات بفعالية عالية وكفاءة، محققة نسبة 100% في التحول الذكي للخدمات التي تلبي متطلبات أعضائها، وانعكاساً لبنيتها التحتية الرقمية المتطورة أنجزت غرفة الشارقة 141596 خدمة رقمية في العام الماضي، كما انتهت من إصدار التصديقات إلكترونياً بالكامل، وطباعة شهادات المنشأ من مكاتب الشركات بدلاً من الطباعة في مقر الغرفة، بالإضافة إلى الاتفاق مع 4 مراكز خدمة في المنطقة الشرقية «تسهيل» (في الذيد وخورفكان وكلباء) لطباعة شهادات العضوية.

كما حققت الغرفة في العام الماضي خطوات متقدمة في تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية العاشرة في الشارقة، الذي أطلقته برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إذ انتهت من تنفيذ 60% من أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المشروع الذي تبلغ قيمته 120 مليون درهم، ويهدف إلى إعادة تهيئة المنطقة كلياً.

وفازت الغرفة بالدورة الثالثة عشرة للجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات عن فئة المؤسسات الحكومية التي تنظمها الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، كما أنجزت الغرفة عمليات تجديد شهادة آيزو للنظام المتكامل لإدارة الجودة ISO 9001:2015 والبيئة ISO 14001:2015 والصحة والسلامة المهنية ISO 45001:2018 في الغرفة والمؤسسات التابعة لها.

صندوق صدّر

وشهد العام المنصرم إطلاق الغرفة أول صندوق لتمويل العمليات التصديرية على مستوى الإمارة تحت تسمية «صدّر» خاص بمنتسبي مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات وذلك بهدف رفع نسبة الصادرات وفتح أسواق جديدة وزيادة رقعة الخريطة التصديرية لمنتسبي المركز وتوفير السيولة اللازمة للمصدرين وخفض نسبة المخاطر في عمليات التصدير من خلال حماية الائتمان.

صواب الفكر

وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن ما حققته الغرفة من إنجازات في العام الفائت إنما يؤكد صواب الفكر الاستراتيجي الذي انتهجته في ظل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وجهودها المثمرة في تعزيز استدامة الأعمال ومرونتها، للتكيف مع الظروف التي أوجدتها الأوضاع الراهنة من خلال مواصلة العمل على تسهيل ممارسات قطاع الأعمال في الإمارة، بما يعزز من مسيرة الشارقة الاقتصادية.

وأعرب العويس، عن تفاؤله بأداء اقتصاد الإمارة في 2021 مؤكداً أن نجاح الشارقة والإمارات بشكل عام في تجاوز التحديات التي فرضها العام الماضي يعطي للجميع دفعة إيجابية وإيماناً راسخاً بفكر وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وأعرب محمد العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن شكره وتقديره لفرق العمل كافة في الغرفة على جهودهم الرائدة والمتميزة في العام الماضي، وما أظهروه في فترة العمل عن بعد من تقديم مستوى عالٍ من الأداء يؤكد حرصهم على خدمة مجتمع الأعمال والتغلب على التحديات.

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