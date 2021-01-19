أبوظبي الإسلامي يطلق شهادات محمية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، شهادات جديدة محمية رأس المال بنسبة 95% للاستثمار في سلّة أسهم عدد من شركات قطاع خدمات الرعاية الصحية، إذ لا يوجد سقف محدد للعوائد المحتملة وتبلع فترة استحقاقها 12 شهراً.

وقال سيف العلكيم، رئيس قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية المتميزة في مصرف أبوظبي الإسلامي: «تكتسب خدمات الرعاية الصحية زخمـاً متزايداً باعتبارها أحد القطاعات التي شهدت إقبالاً قوياً من جانب المستثمرين على خلفية تفشي جائحة كوفيد - 19.

وتغطي هذه السلة الأساسية الجديدة عدداً من الأسهم المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ضمن مجموعة من الشركات الدولية في قطاع الرعاية الصحية التي تمتلك المقومات والإمكانات التي تؤهلها للاستفادة من مثل هذه التوجهات في عالم ما بعد الجائحة. ومن المتوقع أن توفر هذه الشهادات عوائد قوية مع مخاطر محدودة في رأس مالها».

وأضاف: سيواصل المصرف تطوير حلول مبتكرة في إدارة الأصول بما يلبي احتياجات العملاء ويتيح لهم ترجمة أهدافهم المالية من خلال محفظة استثمارية متنوعة.

وتم فتح باب الاكتتاب في الشهادات الجديدة حتى 4 فبراير، إذ يبلغ الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكن استثماره 50 ألف دولار. ويمكن للعملاء استرداد قيمة استثمارهم شهرياً بعد فترة الإغلاق التي تمتد ثلاثة أشهر.

وشهدت أسهم شركات قطاع الرعاية الصحية إقبالاً واهتماماً قوياً في العام الماضي عقب تفشي جائحة كوفيد - 19، التي ساهمت في زيادة الحاجة إلى إيجاد علاجات فعّالة وتسارع وتيرة تطوير لقاحات آمنة وذات كفاءة عالية.

وتُستحق هذه الشهادات الاستثمارية في عام واحد، وهي تتيح للمستثمرين فرصة الوصول إلى كبرى شركات الرعاية الصحية الدولية كما أنها مصممة لاغتنام فرص النمو المتوقع في الشركات المشاركة في عمليات البحث والتطوير وإنتاج الأدوية واللقاحات وتوزيعها.

وتشمل سلّة الأسهم شركة «ميرك آند كو» و«غيلياد ساينسز» و«جونسون آند جونسون» و«سانوفي» و«نوفارتس»، وجميعها شركات توفر محفظة متنوعة من المنتجات الدوائية وتحظى بطلب قوي ومستقر في الأسواق الدولية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز