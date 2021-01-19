«سايسيف» تختار دبي للتوسع في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت اليوم سايسيف «Cysiv» لخدمات مركز العمليات الأمنية كخدمة توسيعها لعملياتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تقوم الشركة باستثمارات ضخمة لتعزيز نموها في المنطقة. وافتتحت الشركة مكتب مبيعات في دبي لتوسيع فريق مبيعاتها في المنطقة واستجابة للطلب العالمي المتنامي السريع لخدمات الكشف والاستجابة المدارة (MDR)، واستجابة أيضاً للحاجة المُلحّة لمواهب الأمن السيبراني في جميع أنحاء العالم.

كانت الشركة استحوذت عام 2020 على شركة سيكيور مصر المزوّد لخدمات الأمن السيبراني وإدارة مراكز العمليات الأمنية وقامت إثر ذلك بإعادة تسميتها. علماً أن Cysiv أُطلقت سابقاً كشركة مستقلة عن تريند مايكرو الشركة العالمية للأمن السيبراني في عام 2018.

وأقدمت شركة Cysiv على توسيع خدماتها المقدمة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتشمل خدمة مركز العمليات الأمنية كخدمة يتم تقديمها من شبكتها العالمية الخاصة بمركز العمليات الأمنية، بما في ذلك أحدث مركز لها في القاهرة. بالإضافة إلى ذلك، قام مركز الامتياز العالمي للأبحاث والتطوير التابع لشركة Cysiv بتأسيس مركز إقليمي له في القاهرة.

ووفقاً لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر، تشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2025 سَتُقْدِم 50٪ من المؤسسات على استخدام خدمات الكشف والاستجابة المدارة (MDR)، وذلك لرصد التهديدات وتوفير ميزات الكشف والاستجابة التي تمكنهم من احتواء هذه التهديدات.

وقال بارثا باندا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركةCysiv: متحمسون جداً لتوسيع أعمالنا في المنطقة، وخدمة المؤسسات المرموقة في القطاع المصرفي، والاتصالات، والطاقة، والقطاعات التجارية الأخرى، فضلاً عن القطاع العام، حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يعكس مدى إيماننا العميق بالفرص والإمكانات والمواهب والموارد الهائلة في المنطقة.

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