«صلة الخليج» توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنجاز المعاملات

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة «صلة الخليج» عن مبادرتها بإطلاق مركز الاتصال الموحد ‏بالشراكة مع شركة «سيسكو»، كأحد أكثر المنصات تقدماً لمراكز الاتصال ‏في العالم، متضمناً تقديم مجموعة من الحلول ‏الرقمية هي الأولى من نوعها في المنطقة ‏والأكثر استباقية وفاعلية في تجربة العملاء، مثل: تقنية الاستجابة الصوتية التفاعلية ‏الديناميكية (‏IVR‏) ونظام الاستجابة الصوتية المرئية التفاعلية (‏VIVR‏).‏

وتمثل تقنية الاستجابة الصوتية التفاعلية والمرئية من «سيسكو» إضافة ‏نوعية إلى قنوات الاتصال الخاصة بالخدمة الذاتية الرقمية أو التقليدية التي تقدمها شركة ‏‏«صلة» لتجربة العملاء لشركائها من المؤسسات الحكومية والخاصة في دول ‏مجلس التعاون الخليجي، لما تتضمنه من حلول فريدة ومبتكرة في إطار التحول نحو ‏الشبكات الذكية القائمة على معالجة اللغة الطبيعية لالتقاط النوايا والتعامل مع ‏‏اتصالات العملاء بدقة، وتلبية متطلباتهم بشكل مباشر وفوري وكفاءة عالية، ومن المتوقع أن ‏توفر المنصة الجديدة زيادة هائلة في الإنتاجية لعملاء «صلة» وتبسيط إدارة الشبكة.‏

وبمقتضى هذه الشراكة، ستعزز «صلة» من خبراتها الرقمية بتوفير ‏الحلول الأكثر تقدماً لمشاركة العملاء في المنطقة، وتحسين الخدمات المقدمة للعديد منهم ‏في إطار بنية ‏تحتية واحدة، وعبر مركز متكامل يدعم أحدث تطبيقات روبوتات الدردشة ‏التفاعلية بالكتابة والصوت (‏Chatbot‏/‏VoiceBot‏)، وبأعلى درجات الموثوقية والأمان، ‏لتسهم هذه المنصة في تمكين «صلة» من دعم ما يصل إلى 2000 وكيل مركز اتصال ‏و3000 ‏مكالمة تزامناً في وقت واحد.‏

ويوفر مركز الاتصال الموحد (‏‎(Cisco UCCE‎‏ لجميع عملاء شركة «صلة» ‏العقد الخاص تحت مظلة منظومة واحدة ودون أي تداخل فيما بينهم، مع ضمان ‏استفادتهم من حلول شاملة لتجربة العملاء في: التسجيل وإدارة الجودة الآلية، إدارة ‏القوى العاملة، ‏وحلول الروبوتات، وتقديم حلول سلسة ومتطورة وموثوقة لخدمة العملاء ‏عبر مختلف القنوات، وتحسين تجربة العملاء بالتكامل مع النظام الحالي، ومنح كل وكيل ‏عرضاً بزاوية ‏‏360 ‏درجة لتاريخ العميل لتحديد مجالات النجاح وتلك التي تتطلب تحسيناً، ‏بما ينعكس على تطوير المستوى العام للأداء.‏

وفي هذا الصدد، أعرب فراس أحمد الرئيس التنفيذي لشركة «صلة الخليج» عن اعتزازه ‏بالشراكة مع شركة سيسكو، الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات ‏والشبكات، في ‏تطوير الحلول الرقمية الأكثر تقدماً لتحسين تجربة العملاء في القطاعين الحكومي ‏والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، وتمكين «صلة» من تحقيق أهدافها في قيادة ‏الابتكار وتقديم ‏حلول شاملة ومتكاملة لخدمة العملاء، عبر توظيف أحدث مستجدات ‏علم الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنجاز المعاملات الروتينية المتكررة. ‏

وأكد أن «صلة الخليج» ماضية بالشراكة مع بيوت الخبرة ‏العالمية في تعزيز إنجازاتها الرائدة والمحققة على مدى أكثر من عقد كامل في تمكين ‏المؤسسات الخليجية بالأدوات اللازمة لتقديم ‏تجربة ‏عملاء ‏عالية الجودة، بالتوافق مع أحدث الحلول والخبرات والممارسات الإدارية، ‏بعد نجاحاتها اعتماداً على كوادر شبابية وطنية مبدعة ‏ومؤهلة، في توظيف تقنيات ‏ومهارات ‏الاتصال في خدمة العملاء وعمليات الإسناد الخارجي عبر الاتصالات الهاتفية، ‏والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، فضلاً عن‏ خدمة الاتصال المرئي للأفراد من فئة ‏الصم، وغيرها من المنصات الرقمية الحديثة والمبتكرة.‏

من جانبه، أعرب شكري عيد، المدير العام لشركة سيسكو بمنطقة الخليج ‏عن فخره واعتزازه بالشراكة مع شركة «صلة» في تطوير إطار عمل متكامل لمركز الاتصال ‏الموحد بما يسهم في تحسين تفاعل العملاء، وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ لمزيد من التقدم ‏والنمو في تقديم خدمات مبتكرة وذات جودة وكفاءة عالية.‏

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز