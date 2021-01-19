«صلة الخليج» توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنجاز المعاملات
أعلنت شركة «صلة الخليج» عن مبادرتها بإطلاق مركز الاتصال الموحد بالشراكة مع شركة «سيسكو»، كأحد أكثر المنصات تقدماً لمراكز الاتصال في العالم، متضمناً تقديم مجموعة من الحلول الرقمية هي الأولى من نوعها في المنطقة والأكثر استباقية وفاعلية في تجربة العملاء، مثل: تقنية الاستجابة الصوتية التفاعلية الديناميكية (IVR) ونظام الاستجابة الصوتية المرئية التفاعلية (VIVR).
وتمثل تقنية الاستجابة الصوتية التفاعلية والمرئية من «سيسكو» إضافة نوعية إلى قنوات الاتصال الخاصة بالخدمة الذاتية الرقمية أو التقليدية التي تقدمها شركة «صلة» لتجربة العملاء لشركائها من المؤسسات الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، لما تتضمنه من حلول فريدة ومبتكرة في إطار التحول نحو الشبكات الذكية القائمة على معالجة اللغة الطبيعية لالتقاط النوايا والتعامل مع اتصالات العملاء بدقة، وتلبية متطلباتهم بشكل مباشر وفوري وكفاءة عالية، ومن المتوقع أن توفر المنصة الجديدة زيادة هائلة في الإنتاجية لعملاء «صلة» وتبسيط إدارة الشبكة.
وبمقتضى هذه الشراكة، ستعزز «صلة» من خبراتها الرقمية بتوفير الحلول الأكثر تقدماً لمشاركة العملاء في المنطقة، وتحسين الخدمات المقدمة للعديد منهم في إطار بنية تحتية واحدة، وعبر مركز متكامل يدعم أحدث تطبيقات روبوتات الدردشة التفاعلية بالكتابة والصوت (Chatbot/VoiceBot)، وبأعلى درجات الموثوقية والأمان، لتسهم هذه المنصة في تمكين «صلة» من دعم ما يصل إلى 2000 وكيل مركز اتصال و3000 مكالمة تزامناً في وقت واحد.
ويوفر مركز الاتصال الموحد ((Cisco UCCE لجميع عملاء شركة «صلة» العقد الخاص تحت مظلة منظومة واحدة ودون أي تداخل فيما بينهم، مع ضمان استفادتهم من حلول شاملة لتجربة العملاء في: التسجيل وإدارة الجودة الآلية، إدارة القوى العاملة، وحلول الروبوتات، وتقديم حلول سلسة ومتطورة وموثوقة لخدمة العملاء عبر مختلف القنوات، وتحسين تجربة العملاء بالتكامل مع النظام الحالي، ومنح كل وكيل عرضاً بزاوية 360 درجة لتاريخ العميل لتحديد مجالات النجاح وتلك التي تتطلب تحسيناً، بما ينعكس على تطوير المستوى العام للأداء.
وفي هذا الصدد، أعرب فراس أحمد الرئيس التنفيذي لشركة «صلة الخليج» عن اعتزازه بالشراكة مع شركة سيسكو، الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات، في تطوير الحلول الرقمية الأكثر تقدماً لتحسين تجربة العملاء في القطاعين الحكومي والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، وتمكين «صلة» من تحقيق أهدافها في قيادة الابتكار وتقديم حلول شاملة ومتكاملة لخدمة العملاء، عبر توظيف أحدث مستجدات علم الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنجاز المعاملات الروتينية المتكررة.
وأكد أن «صلة الخليج» ماضية بالشراكة مع بيوت الخبرة العالمية في تعزيز إنجازاتها الرائدة والمحققة على مدى أكثر من عقد كامل في تمكين المؤسسات الخليجية بالأدوات اللازمة لتقديم تجربة عملاء عالية الجودة، بالتوافق مع أحدث الحلول والخبرات والممارسات الإدارية، بعد نجاحاتها اعتماداً على كوادر شبابية وطنية مبدعة ومؤهلة، في توظيف تقنيات ومهارات الاتصال في خدمة العملاء وعمليات الإسناد الخارجي عبر الاتصالات الهاتفية، والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، فضلاً عن خدمة الاتصال المرئي للأفراد من فئة الصم، وغيرها من المنصات الرقمية الحديثة والمبتكرة.
من جانبه، أعرب شكري عيد، المدير العام لشركة سيسكو بمنطقة الخليج عن فخره واعتزازه بالشراكة مع شركة «صلة» في تطوير إطار عمل متكامل لمركز الاتصال الموحد بما يسهم في تحسين تفاعل العملاء، وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ لمزيد من التقدم والنمو في تقديم خدمات مبتكرة وذات جودة وكفاءة عالية.