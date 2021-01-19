إعلان الفائز بالسيارة الرابعة بحملة «تسوق وانطلق» في السوق الحرة بمطار الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت السوق الحرة في مطار الشارقة اسم الفائز بالجائزة الكبرى ضمن حملة «تسوق وانطلق» التي أطلقتها في مطار الشارقة، والتي تتضمن سحبًا على 4 سيارات فارهة لتشجيع المسافرين على زيارة السوق الحرة أثناء تواجدهم في المطار، واقتناء العديد من المنتجات والسلع الراقية.

وتم إجراء السحب على الجائزة مؤخراً، للإعلان عن اسم الفائز بسيارة فارهة من طراز «بي ام دبليو اكس1» بحضورعدد من مدراء هيئة مطار الشارقة الدولي وديوفري الشارقة، حيث كانت الجائزة من نصيب خديجة سجواني من الإمارات، وتعتبر هذه السيارة واحدة من أربع سيارات فاخرة خصصت لهذه الحملة، حيث يتاح للمتسوقين من السوق الحرة في مطار الشارقة فرصة الدخول بالسحب الذي يقام كل أربعة أشهر للفوز بسيارة في حال قيامهم بالتسوق بقيمة 200 درهم.

ودعت إدارة مطار الشارقة المسافرين إلى التسوق من السوق الحرة أثناء سفرهم عبر المطار، والاستمتاع بالعديد من الخيارات التي توفرها السوق الحرة وتشمل منتجات التجميل والعطور والتكنولوجيا والساعات والهدايا والحلويات من أرقى العلامات التجارية، بأسعار تنافسية.

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