جهود لتطبيق معايير Go Safe بنسبة 100% بمرافق ومنشآت أبوظبي السياحية والتجارية

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي جهودها لتوسيع خطة عمل برنامج شهادة Go Safe الذي أقرته حكومة أبوظبي، ويهدف إلى الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة وتوحيدها في جميع المنشآت والمرافق السياحية والتجارية في الإمارة، سعياً إلى ترسيخ مكانة العاصمة كوجهة عالمية آمنة لاستضافة كبرى الفعاليات والسياح من حول العالم.

وتعمل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن كثب مع شركائها الاستراتيجيين بما يعكس التعاون الوثيق الذي يجمع بين مختلف الجهات والدوائر الحكومية والخاصة في الإمارة، لتصبح كافة منشآت العاصمة السياحية والترفيهية ومؤسساتها التجارية معتمدة بنسبة 100% بموجب برنامج الشهادة الذي ينص على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة. ومن ضمن شركاء الدائرة دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، وشركة الدار العقارية، ومدن ومرافق ياس الترفيهية، والاتحاد للطيران.

وبالنظر إلى النجاح الملحوظ الذي حققته شهادة Go Safe، تأتي هذه الشراكة لتمهد الطريق أمام العاصمة لإدراج المزيد من الوجهات التي تديرها الجهات الرئيسية المشاركة ضمن خطة العمل الموسعة للبرنامج. حيث يلعب الشركاء دوراً محورياً في ضمان التزام مؤسساتهم بكافة المبادئ التوجيهية وتطبيق التدابير والإجراءات التي ينص عليها برنامج الشهادة.

ومنذ إطلاقها في شهر يونيو الماضي، وبعد سلسلة من حملات التدقيق الميدانية، قامت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بمنح شهادة برنامج Go Safe إلى95% من فنادق العاصمة، بالإضافة إلى حلبة مرسى ياس و4 مرافق ترفيهية في جزيرة ياس، وما يقارب 33 مركزاً تجارياً، بالإضافة إلى صالتي سينما.

بموجب الخطوة الأولى من البرنامج، يتعين على الوجهات والمنشآت السياحية إجراء تقييم ذاتي وفقًا للقواعد الإرشادية والمبادئ التوجيهية التي حددتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. فيما بعد، ستعمد الدائرة إلى التحقق من هذه التقييمات عبر حملة تدقيق ميدانية شاملة من قبل فرق متخصصة، لضمان التزام المرافق والمنشآت بمعايير الصحة والنظافة التي يحددها البرنامج. وعلى ضوء ذلك، سيتم منح المنشآت التي تلبي هذه المعايير شهادة Go Safe والتي تشير إلى استعدادها لاستقبال الزوار والمحافظة على سلامتهم. ومع انضمام المزيد من المنشآت السياحية والمؤسسات التجارية إلى لائحة الوجهات المعتمدة من قبل شهادة Go Safe، تتطلع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لترسيخ مكانة العاصمة كوجهة آمنة وجاذبة بالكامل.

وقال عيسى المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتيـة والأصول في بلديـة مدينة أبوظبي: نتطلع اليوم لدعم هذه المبادرة وتطبيقها بشكل مبدئي في إحدى الحدائق بمدينة أبوظبي على أن يتم توسيع نطاق شهادة الأمان Go Safe في الأماكن العامـة في المراحل القادمــة. وأكد المزروعي بأن الدائرة تبذل كافة إمكاناتها لتعقيم المرافق والأماكن العامة في كافة أرجاء إمارة أبوظبي وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة التي تضمن تعزيز سبل الوقاية للمجتمع وتوفير أعلى مستويات الرفاهية وجودة الحياة لسكان الإمارة باعتبارها إحدى أولوياتنا الرئيسة.

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