«ديار للتطوير» تبدأ تسليم مشروع «بيلا روز»

المصدر: دبي – البيان

بدأت شركة «ديار للتطوير» تسليم مشروع «بيلا روز» السكني والواقع في مجمع دبي للعلوم. ويعد «بيلا روز» ثاني مشروع تنفذه الشركة في المجمع، حيث يضم المشروع مجموعة من شقق استوديو وشقق من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم في برج مكون من 18 طابقاً ومزود بأحدث التجهيزات.

كما يحتوي البرج على بركة سباحة ونادٍ صحي ومرافق رياضية ومناطق لعب للأطفال في طابق المنصة ومواقف سيارات للسكان والزوار وحراسة أمنية على مدار الساعة، إضافة إلى المتاجر في الطابق الأرضي. وتتميز التصاميم الداخلية ضمن مبنى «بيلا روز» بلمسات وتصاميم عصرية، تضم تشطيبات عالية الجودة تبرز فيها ألوان الرمادي والأبيض والأسود.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: «يأتي تسليم مشروع «بيلا روز» بعد عام مليء بالتحديات التي تسببت بها جائحة كورونا على كل المستويات، إلا أن فريق العمل في المشروع نجح في إنجاز الأعمال الإنشائية قبل الموعد المحدد، وهذا ما يؤكد حرصنا ليس فقط على تسليم مشاريعنا للعملاء في موعدها، بل أيضاً الالتزام بمعايير الجودة التي وضعناها لأنفسنا للارتقاء بتجربة السكن لعملائنا كما وعدناهم».

يحتوي المشروع على 478 شقة سكنية و12 متجراً لخدمة السكان في المنطقة، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية ما يزيد على 600.000 قدم مربع، ونجحت الشركة في بيع 95% من الوحدات، حيث شكّل المواطنون النسبة الأكبر من المستثمرين في المشروع، وذلك بسبب موقعه المثالي على بعد دقائق من مول الإمارات والطرق الرئيسية السريعة، مما يتيح الوصول بسهولة إلى العديد من المرافق المجاورة مثل المدارس والفنادق والمستشفيات و«ماي سيتي سنتر البرشاء» و«حديقة ميراكل جاردن» وغيرها الكثير.

و«ديار للتطوير» المدرجة في سوق دبي المالي يمتلك «بنك دبي الإسلامي» حصة الأغلبية فيها، وتنتشر مشاريعها العقارية في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة.

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