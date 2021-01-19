سلطان الجابر: الإمارات أول دولة في العالم تحدد أهداف الطاقة النظيفة

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته في افتتاح قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة الافتراضية إن الإمارات تعد أول دولة في العالم تحدد أهداف الطاقة النظيفة.

وأضاف معاليه أن الإمارات ملتزمة بجهود التنمية المستدامة العالمية بعد جائحة "كوفيد-19".

وتابع: جهود الإمارات الاستباقية في الاستجابة للجائحة تعكس دورها الريادي في مواجهة التحديات العالمية، وكذلك جهود الدولة في التصدي لتداعيات التغير المناخي.

وأوضح معالي سلطان الجابر أن الجائحة أظهرت مدى الترابط الوثيق بين الصحة والغذاء وأمن الموارد في العالم.

ونوه معاليه إلى أن الاعتماد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة ضروري لدفع عجلة التعافي في مرحلة ما بعد "كوفيد-19".

وذكر معالي سلطان الجابر أن الإمارات تستثمر في تقنيات خفض البصمة الكربونية في عمليات إنتاج الطاقة ومستعدة لمشاركة خبراتها في مجال التقاط الكربون، مشيرا إلى أن الهيدروجين مؤهل للقيام بدور مهم في خفض الانبعاثات الكربونية وقطاع الطاقة المستقبلي، والإمارات تعمل على استكشاف آفاق تطويره تجارياً.

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