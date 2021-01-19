«اتصالات» و«دو» يرتفعان 11% مع بحث زيادة نسب تملك الأجانب

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفع سهمي «اتصالات» و«دو» أكثر من 11% في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومين بشكل رئيسي من إعلن الشركتين عن بحث زيادة نسب تملك الأجانب في الأسهم وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة القادم.

وتصدر السهمين الرابحين في الأسواق حيث ارتفع «اتصالات» 11.82% بعد تداول 2.76 مليون سهم بقيمة 56.4 مليون درهم من خلال 301 صفقة، ووصلت مكاسبه أكثر من 19.5% من بداية العام.

بينما زاد «دو» 11.01% بعد تداول 5.24 مليون سهم بقيمة 34.9 مليون درهم من خلال 234 صفقة، وبلغت مكاسبه 12.52% منذ بداية العام الجاري.

وعلى وقع هذه المكاسب القوية ارتفع سوق دبي المالي 1.12%، بينما صعد سوق أبوظبي للأوراق المالية 2.24% مواصلين التحليق نحو مستويات وقمم تاريخية.

وسيعقد مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» اجتماعاً غدا للنظر في رفع نسبة تملك عير المواطنين لأسهم الشركة، فيما سيعقد أيضا مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» اجتماعاً غدا لمناقشة زيادة نسبة تملك الأجانب في أسهم الشركة.

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