171 ألف جولة تفتيشية على الأسواق ومخالفة 4631 منشأة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

كشف معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عن أن الوزارة نفذت خلال عام 2020 نحو 171 ألف جولة تفتيشية على الأسواق المحلية تم خلالها ضبط ومخالفة 4631 منشأة.

وثمّن معاليه، في الوقت نفسه، دور الوزارة والإدارات التابعة لها بما فيها المعنية بضبط ومراقبة الأسواق في خفض معدل التضخم في الدولة على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم من جراء جائحة "كورونا"، في إطار إجراءات الحد من ارتفاع الأسعار في ظل الظروف غير العادية.

جاء ذلك خلال رد معاليه على أسئلة النواب في الجلسة الخامسة للمجلس الوطني الاتحادي لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي انطلقت صباح اليوم في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.

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