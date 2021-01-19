سبق عالمي للإمارات في إنتاج الألمنيوم بالطاقة الشمسية

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم اتفاقية للبدء بإنتاج الألمنيوم في مصهر الشركة باستخدام الطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، في إنجاز جديد يجعل الإمارات أول دولة في العالم تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية.

وستزود هيئة كهرباء ومياه دبي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بـ560,000 ميغاوات ساعة من الكهرباء من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية سنوياً، ما يكفي لإنتاج 40 ألف طن من الألمنيوم في العام الأول مع إمكانية التوسع بشكل كبير مستقبلاً، وستقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتصدير الألمنيوم الذي يتم إنتاجه باستخدام الطاقة الشمسية للمتعاملين حول العالم تحت اسم «سيليستيال».

ويعود الفضل في توفر الطاقة الشمسية على النطاق المطلوب لصهر الألمنيوم إلى الاستثمارات الكبيرة لدولة الإمارات، وأيضاً لهيئة كهرباء ومياه دبي وشركائها في دبي الذين يعتمدون نموذج المنتج المستقل للطاقة في مشاريع الطاقة الشمسية.



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