«يوروموني»: بداية دبي القوية تُعزّز الأمل في 2021

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أكدت مجلة «يوروموني» البريطانية، أن بداية دبي القوية في مطلع العام الجاري، في ما يتعلق بأدائها الاقتصادي، تُعزّز الأمل في تعافٍ اقتصادي إقليمي وعالمي على مدار العام. وقالت في تقرير عن آفاق الأداء الاقتصادي لدبي في 2021، وتأثير ذلك في آفاق الأداء الاقتصادي الإقليمي والعالمي خلال العام نفسه، إن من يرغب في أن يرى كيف سيبدو التعافي الاقتصادي والمالي القوي في 2021، فإنه سيجده في دبي.

واستند التقرير إلى مشاهدات لحقائق تجري على أرض الواقع في دبي، فخلال الأسبوع الثاني من 2021، باتت مناطق النشاط المالي والخدمات المصرفية في دبي، مزدحمة بالعملاء والمستثمرين والموظفين المصرفيين، وغيرهم من العناصر المُحركة للنشاط الاقتصادي في دبي.

وأضاف أن مراكز التسوق، المطاعم والمقاهي ومختلف مظاهر الحركة التجارية الدائبة المعهودة عن دبي، عادت مرة أخرى إلى سيرتها الأولى، برغم جائحة «كوفيد 19»، وكل ما نتج عنه من متغيرات. وذكر التقرير أنه بينما تعاني أوروبا من موجة «كوفيد 19» الثانية، وتخوض آسيا طريقاً وعراً صوب استعادة نموها الاقتصادي، فإن المركز التجاري والمالي الرئيس في منطقة الشرق الأوسط، دبي، تبدو عازمة في طريق انفتاحها على التجارة مجدداً.

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