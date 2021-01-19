«دبي المالي» يُدشن تداولات صناديق الاستثمار العقاري

المصدر: (دبي - البيان)

دشن سوق دبي المالي أول تداولات صناديق الاستثمار العقاري، بعد إدراج صندوق «المال كابيتال ريت»، التابع لشركة المال كابيتال، في خطوة تتماشى مع استراتيجية السوق لتنويع المنتجات وفئات الأصول وتوفير فرص استثمارية متنوعة لقاعدته الضخمة والمتنامية من المستثمرين المحليين والعالميين.

يأتي إدراج الصندوق عقب إنجاز «المال كابيتال»، التابعة لشركة دبي للاستثمار، الطرح العام الأولي لوحداته في نوفمبر 2020، إذ نجح الصندوق في جمع 350 مليون درهم. وتعتزم الشركة استثمار الحصيلة في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المُدرة للدخل والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن قطاعات متعددة ومنها الرعاية الصحية والتعليم والأصول الصناعية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز