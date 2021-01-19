«دبي المالي» يُدشن تداولات صناديق الاستثمار العقاري

المصدر: دبي - البيان

شهد سوق دبي المالي أمس احتفالية لقرع جرس بدء التداول بمناسبة إدراج أول صناديق الاستثمار العقاري REITs في السوق وهو صندوق «المال كابيتال ريت»، التابع لشركة المال كابيتال، في خطوة تتماشى مع استراتيجية السوق لتنويع المنتجات وفئات الأصول وتوفير فرص استثمارية متنوعة لقاعدته الضخمة والمتنامية من المستثمرين المحليين والعالميين.

وقرع خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار رئيس مجلس إدارة شركة المال كابيتال جرس افتتاح السوق بحضور عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وحسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، وناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي.

ويأتي إدراج الصندوق عقب إنجاز شركة المال كابيتال، التابعة لشركة دبي للاستثمار، الطرح العام الأولي لوحداته في نوفمبر 2020، إذ نجح الصندوق في جمع 350 مليون درهم. وتعتزم الشركة استثمار الحصيلة في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المُدرة للدخل والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن قطاعات متعددة ومنها الرعاية الصحية والتعليم والأصول الصناعية، مع عائد سنوي مستهدف نسبته 7%.

وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يُمثل بدء تداول صناديق الاستثمار العقاري REITs في السوق من خلال إدراج صندوق المال كابيتال ريت إضافة مُهمة إلى قائمة الأدوات المالية المتداولة كما يعزز استراتيجية السوق في مجال تنويع المنتجات وتوفير فرص استثمارية جديدة.

وفي تقديرنا، فإن هذه الخطوة تُعد نقطة انطلاق مهمة لهذه الفئة الجديدة من الأصول التي يُنتظر أن تكتسب قوة دفع أكبر في المرحلة المقبلة بما يواكب الحضور القوي لصناديق الاستثمار العقاري في الأسواق العالمية، وبما يعكس الزخم الكبير لقطاع العقارات في دبي باعتباره من أهم أسواق العقارات على المستويين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يعزز فرص تأسيس وإدراج المزيد من صناديق الاستثمار العقاري في المرحلة المقبلة.

دإننا نرحب بالمال كابيتال ريت كأول صندوق استثمار عقاري في السوق، ونتطلع لإدراج المزيد من صناديق الاستثمار العقاري في المرحلة المقبلة، إذ تمتلك هذه الفئة من الأصول فرصاً واعدة للنمو والتطور بفضل بيئة الإدراج والتداول الجذابة التي نجح السوق في تطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يحقق تطلعات فئات المتعاملين كافة.

وقال خالد بن كلبان: هذا الإنجاز سيتيح لنا فرصة تقديم خدمات أفضل للمستثمرين عبر السوقين المحلي والإقليمي إذ سيخوّلهم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوّعة التي تحفل بها مختلف قطاعات الأعمال في الإمارات . ومن شأن هذه الخطوة تحقيق الفائدة للأطراف المعنية كافة وعلى الأخص المال كابيتال ريت، لأنها ستكون منطلقاً للصندوق لتحقيق طموحاته وأولوياته الاستراتيجية في تعزيز قيمة رأس المال على المدى البعيد وتوفير قيمة مضافة لجميع الجهات المعنية.

نمو متزايد

تشير الإحصائيات إلى أن قطاع صناديق الاستثمار العقاري يسجل نمواً متزايداً في السنوات الأخيرة، حيث تقارب قيمته السوقية تريليوني دولار، ويتم تداول تلك الصناديق في 35 دولة حول العالم. وتوفر تلك الصناديق للمستثمرين، وخاصةً ممن يصعُب عليهم الاستثمار المباشر في العقارات، آلية مناسبة للاستفادة من فرص النمو والعوائد المتحققة في هذا القطاع عبر امتلاك وحدات الصندوق.

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