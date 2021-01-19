اقتصادية رأس الخيمة تنجز 37120 معاملة عن بُعد

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

نفذت اقتصادية رأس الخيمة 37120 معاملة منذ البدء بتطبيق خدمة تلقي المعاملات عن بُعد، منذ بدء تطبيق الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال عدة وسائل لاستقبال المستندات والوثائق من المتعاملين منها البريد الإلكتروني، وخدمة الواتساب، وخدمة الهاتف عبر مركز الاتصال الذي يتم من خلاله الرد على استفسارات المتصلين بعدة لغات، العربية والإنجليزية والأردو.

وأشارت أمينة قحطان الشحي، مدير مركز سعادة المتعاملين، إلى أن إجمالي عدد المعاملات المُنَفَذة عن بعد بلغ 37120 معاملة تجارية، تصدرها طلبات تجديد الرخصة بواقع 8338 معاملة، تليها طلبات إلغاء الرخصة البالغ عددها 789 معاملة، ومن ثم طلبات فتح رخصة جديدة التي وصل عددها إلى 596 معاملة، وغيرها من المعاملات التجارية الأخرى.

وأضافت القحطان أن مركز سعادة المتعاملين قد أعاد فتح أبوابه لاستقبال المتعاملين بعد منتصف شهر سبتمبر الماضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تحرص على سلامة الأفراد من الموظفين والمتعاملين إنجاز معاملاتهم في مقر الدائرة، والتي بلغت 21753 طلباً حتى نهاية عام 2020.

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