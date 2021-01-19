جمارك دبي تنظم 20 فعالية توعوية خلال أسبوع جمارك الإمارات الرابع

المصدر: دبي- البيان

تنطلق فعاليات جمارك دبي في أسبوع جمارك الإمارات الرابع 2021 تحت شعار «جمارك دبي عمليات مستدامة» في الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري والذي يتم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمي للجمارك في موعده السنوي بــ26 يناير.

وتهدف فعاليات الأسبوع إلى توعية كافة فئات المجتمع بدور العمل الجمركي في تحقيق التنمية المستدامة، وستقوم الدائرة بتنظيم 20 فعالية على مدار أيام الأسبوع تبدأ بحفل افتتاح افتراضي تشارك فيه الهيئة الاتحادية للجمارك ومنظمة الجمارك العالمية، كما سيتم تنظيم فعاليات توعوية موجهة للشركاء والعملاء والجمهور تقيمها الإدارات والمراكز الجمركية على مدار الأسبوع.

وستراعي الفعاليات كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار جائحة كوفيد 19 وستقام تلك الفعاليات بواسطة تقنية التواصل الالكتروني وتشمل التعريف بالمشاريع المستقبلية لجمارك دبي والابتكارات التي طورتها الدائرة بالإضافة إلى إنجازاتها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، والخطط الجديدة لتطوير الخدمات الجمركية المقدمة للمسافرين عبر مطارات دبي، مع عرض لتسهيل حركة التجارة في المراكز الجمركية البحرية خلال جائحة كوفيد، كما سيتم تعريف الجمهور بدور خدمة رافد للإبلاغ عن المخاطر والمخالفات الجمركية في حماية المجتمع.

وتتوج الفعاليات عبر تنظيم جلسة حوارية افتراضية يوم 26 يناير حول الشباب ومستقبل العمل الجمركي تتناول دور الشباب في تطوير العمل الجمركي باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحولات التي ستنجم عنها على صعيد تغير طبيعة الوظائف الجمركية.

وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات جمارك دبي في أسبوع جمارك الإمارات الرابع 2021: «نحرص على أن تواكب فعالياتنا التي ننظمها ضمن أسبوع جمارك الإمارات الرابع الانطلاق إلى الخمسين سنة القادمة من مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات بعد أن نجحت الدولة في تحويل التحديات الناجمة عن أزمة جائحة كوفيد 19 إلى فرض وإنجازات ستُبنى على أساسها المراحل القادمة من الخطط الاستراتيجية للتطوير، والتي تتوجها مئوية الإمارات 2071 بأهدافها الطموحة وببرامج عملها المستقبلية طويلة المدى لتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»رعاه الله«بالعمل على المشاركة الفاعلة في قيادة مسيرة التقدم الدولي».

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