57.8 ملياراً صادرات وطنية غير نفطية للدول العربية في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تجاوزت قيمة صادرات الإمارات إلى الدول العربية 57.82 مليار درهم بوزن إجمالي 28.28 مليون طن في الأشهر التسعة الأولى من 2020، وفق إحصائيات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت الإحصائيات، أن إجمالي تجارة الإمارات مع الدول العربية بلغ 255.2 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى 2020، وبلغت حصة الصادرات منها نحو 23%، فيما وصلت تجارة الدولة مع الدول غير العربية إلى نحو 778.1 مليار درهم، بإجمالي حجم تجارة مع جميع الدول تجاوز تريليون درهم.

وحلت السعودية في الصدارة حيث استحوذت على النصيب الأكبر من صادرات الإمارات بواقع 18.2 مليار درهم وبوزن 2.63 مليون طن، تليها عُمان 9.94 مليارات درهم، والعراق بقيمة 6.31 مليارات والكويت 4.99 مليارات درهم ومصر 2.76 مليار والبحرين 2.46 مليار والصومال 2.09 مليار درهم، وليبيا 1.79 مليار درهم ولبنان 1.56 مليار والأردن 1.55 مليار والسودان 1.38 مليار.

وتصدرت صادرات الذهب بما في ذلك المطلي بالبلاتين الخام أو نصف المشغول قائمة أهم السلع المصدرة إلى الدول العربية بنحو 5.67 مليارات درهم وبوزن 41 طناً، تليها السجائر بنحو 5.58 مليارات بوزن 71.7 ألف طن، ثم أسلاك النحاس بقيمة 3.52 مليارات بوزن 144.08 ألف طن.

الواردات

وعلى صعيد الواردات من الدول العربية، فقد بلغت قيمتها 59.3 مليار درهم بوزن 24.26 مليون طن وتصدرها الذهب بما في ذلك المطلي بالبلاتين - خام بقيمة 19.7 مليار درهم بوزن 149 طناً، ثم زيوت نفط وزيوت متحصل عليه من مواد معدنية قارية بنحو 13.96 ملياراً، وبوليمرات الإيتلين بأشكالها الأولية 1.5 مليار درهم، وخامات حديد ومركزاتها 1.01 مليار.

إعادة التصدير

وعلى صعيد السلع المعاد تصديرها إلى الدول العربية في تسعة الأشهر الأولى فبلغت قيمتها 138.04 مليار درهم بوزن 7.67 ملايين طن تصدرتها أجهزة هاتف بقيمة 28.8 مليار درهم، ثم أجزاء المركبات الجوية بقيمة 18.65 مليار درهم، ثم آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أو بصرية 8.64 مليارات درهم، وسيارات 8.56 مليارات درهم.

سبتمبر الأعلى

واستحوذ شهر سبتمبر 2020 على النصيب الأكبر من تجارة الإمارات مع الدول العربية بواقع 47 مليار درهم، ثم فبراير بقيمة 31.9 مليار درهم وأغسطس 31.75 مليار درهم ويناير 30.5 مليار درهم، فيما كان شهر مايو الأقل بقيمة 17.79 مليار درهم.

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