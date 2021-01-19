2 % خصماً على أسعار مساكن «بارك غيت ريزيدنسيز» والسداد على 3 سنوات

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تتجه وصل للعقارات لطرح ما تبقى من مساكن أبراج «بارك غيت ريزيدنسيز»، الجاهزة للسكن بمنطقة زعبيل، بعرض ليوم واحد الخميس المقبل حصراً. ويتضمن العرض خطة سداد تستمر لـ 3 سنوات بعد الاستلام و 2% خصماً على أسعارها التي تبدأ من 1.5 مليون درهم لشقة مكونة من غرفة واحدة.

وتعد أبراج «بارك غيت ريزيدنسيز»، أول مرحلة في إطار المشروع الأم «وصل 1»، وهو أول مشروع تملك حر بمنطقة زعبيل، وحظي بإقبال واسع من المستثمرين الدوليين والمحليين، وشكل علامة فارقة في السوق العقاري لاسيما أن الشركة واصلت عمليات إنجازه بالكامل رغم الظروف التي فرضها الوباء، التزاماً منها تجاه المستثمرين التواقين لاستلام مساكنهم، وقد بدأت العائلات بالانتقال للسكن في هذه الأبراج منذ بداية يناير الجاري.

وقالت زينب محمد، المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات، إن حجم الإقبال والطلب من جانب المستثمرين دفعنا إلى إتاحة الفرصة لأكبر شريحة منهم وتمكينهم من الاستثمار بالمشروع، موضحة أن الشركة فتحت أبواب المشروع أمام المستثمرين المهتمين لمعاينة المساكن في المشروع والاطلاع على مواصفاتها اعتباراً من الأسبوع الجاري وحتى 29 يناير.

مميزات

وأشارت إلى أن «بارك غيت ريزيدنسيز»، يميز بموقعه في منطقة زعبيل وبتصميمه الهندسي وتوزيع مساحات الوحدات السكنية وجودة بنائها، حيث تمثل الأبراج الأربعة المرحلة الأولى من مشروع وصل1، الذي يضم 746 وحدة سكنية موزعة على 4 أبراج سكنية حديثة تجمع بينها قاعدة مشتركة للأبراج، وتطل على المناظر الخضراء في حديقة زعبيل.

وأكدت أن عملية تسليم المساكن للملاك، برغم استحقاقات الجائحة، وبدء انتقال السكان إلى المشروع، يمثل صورة جديدة من صور نجاح «وصل» في التزامها العالي تجاه المستثمرين ودليلاً ناصعاً على تفرد النهج الذي تتبعه وصولاً إلى تحقيق رضا وسعادة متعامليها بوصفهم ركيزتها الأساسية. وقد بلغ مؤشر السعادة في وصل 93%، إلى جانب فوزها بجائزة دبي الذهبية للجودة العام الماضي.

مرافق استثنائية

ولفتت زينب إلى أن سكان أبراج «بارك غيت ريزيدنسيز»، التي تتكون من 746 وحدة سكنية سيستفيدون من المرافق الاستثنائية التي تشمل الملاعب والمسطحات الخضراء، وحمامات السباحة، والمناطق المخصصة للأطفال على سطح المنصة، إضافة إلى صالات الألعاب الرياضية المجهزة بالكامل، مع غرف تبديل الملابس، وقاعة متعددة الأغراض، ومجموعة من المرافق الترفيهية الأخرى.

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