3.02 % انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بدبي 2020

المصدر: دبي- البيان

أظهر تقرير صادر من مركز دبي للإحصاء، أن مؤشر أسعار المستهلك، شهد انخفاضاً للعام الثاني على التوالي، حيث انخفض بمعدل 3.02 % عام 2020، مقارنة بعام 2019، بينما انخفض في عام 2019 بمعدل 2.98 %.

ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات في سلة المستهلك، حيث تصدر الانخفاض قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود، حيث انخفض بنسبة 6.21 %، ما هبط بالمؤشر بمقدار 2.58 نقطة، وشهد قسم النقل انخفاضاً نسبته 6.71 %، ما خفض المؤشر بمقدار 0.74 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 10.27 %، لينخفض المؤشر بمقدار 0.21 نقطة.

كما سجل قسم الملابس وملبوسات القدم، انخفاضاً في الأسعار بنسبة 3.36 %، ليتراجع المؤشر بمقدار 0.07 نقطة، بينما انخفض قسم السلع والخدمات المتنوعة بمعدل 0.41 %، والذي خفض المؤشر بمقدار 0.02 نقطة.

وسجل قسم الطعام والمشروبات، ارتفاعاً في معدل الأسعار بنسبة 2.81 %، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.36 نقطة، كما ارتفعت أسعار قسم التعليم بنسبة 1.38 %، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.13 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 13.78 %، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.08 نقطة، وارتفعت أسعار قسم الأثاث والتأثيث، الأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.32 %، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.27 %، والتي رفعت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وسجل قسم الصحة ارتفاعاً بمعدل 0.05 %، كما ارتفعت أسعار قسم الاتصالات بنسبة 0.02 %.

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