709 ملايين تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 709 ملايين درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 118 مبايعة بقيمة 249.67 مليون درهم، منها 15 مبايعة للأراضي بقيمة 41.17 مليون درهم و103 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 208.5 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الممزر. وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم . وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 445.93 مليون درهم منها 10 رهونات أراض بقيمة 387.46 مليون درهم و36 رهن فلل وشقق بقيمة 58.47 مليونا، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 281 مليون درهم ورهن فيوادي الصفا 3 بقيمة 76 مليونا. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 13.95 مليون درهم أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 5 ملايين وأخرى بجبل علي الصناعية الأولى بقيمة 3 ملايين.

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