35 حافزاً للشركات والعمال المتميزين الفائزين بجائزة تقدير العمالية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت جائزة "تقدير العمالية" عن تقديم مجموعة واسعة من المحفزات والتسهيلات الجديدة للجائزة التي تعقد كل عامين تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وذلك بمشاركة بعض الهيئات والدوائر التابعة لحكومة دبي، بهدف دعم التميز والريادة في قطاع العمل، وتحفيز الشركات ذات الكثافة العمالية والمهندسين والعمال بكافة فئاتهم، على التنافس الإيجابي فيما بينهم والوقوف على منصة تكريم المتميزين في الجائزة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم في "مؤسسة دبي للإعلام" بصفته الراعي الإعلامي الاستراتيجي للجائزة، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، رئيس جائزة تقدير العمالية، ومحمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد المطيوعي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والمجتمع في بلدية دبي، والعميد خلف الغيث، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وممثلي الجهات الراعية للجائزة ضمن فئتي الراعي البلاتيني والذهبي، وثاني الزفين، المدير العام وعضو مجلس إدارة مجموعة شركات اماراتك، ووليد الجزيري، مدير الشؤون الدولية في فلاي دبي، وهالي نيا، كبير مسؤولي تحقيق الأهداف في شركة (نيا).



وفي هذه المناسبة أعرب اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، رئيس جائزة "تقدير" العمالية، عن بالغ التقدير والعرفان لراعي الجائزة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته الكريمة ودعمه اللامحدود للجائزة التي باتت تشكل إضافة نوعية لمنظومة التميز في حكومة دبي.

كما أعرب اللواء بن سرور، عن بالغ التقدير للجهات الحكومية الأربعة المشاركة في تقديم المحفزات العمالية، مؤكداً أن الحوافز والمزايا المطروحة من شأنها تعزيز ثقافة التميز والريادة في دبي والدفع قدماً باتجاه تحقيق أهداف الجائزة التي تتمحور حول بناء أفضل العلاقات بين العمال والشركات وضمان حقوق وواجبات الطرفين تجاه بعضهما البعض.

وأضاف رئيس الجائزة: ستساهم هذه المبادرة في زيادة الاقبال من قبل الشركات المستهدفة على المشاركة بالجائزة وتحفيز العمال بكافة فئاتهم، على المزيد من العطاء للوصول إلى منصة التكريم.



بطاقات التميز والحسومات

كما كشف رئيس جائزة "تقدير" اللواء عبيد مهير بن سرور خلال المؤتمر الصحافي، عن تقديم إدارة الجائزة حوافز إضافية من جانبها من خلال اصدار "البطاقة الذهبية التعريفية" والتي ستمنح للشركات والعمال الفائزين بالجوائز ما بين 4 – 5 نجوم، بهدف تسهيل عملية حصولها على المحفزات الحكومية المقررة، بالإضافة إلى بطاقة أخرى خاصة بالعمال المتميزين تؤهلهم للحصول على خصومات خاصة في بعض المراكز والأسواق التجارية القريبة من سكنهم العمالي.



محفزات هيئة الطرق والمواصلات

وحول المحفزات التي وفرتها هيئة الطرق والمواصلات لجائزة "تقدير" العمالية، أعرب سعادة محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، "عن سعادته بمشاركة الهيئة من ضمن الجهات الحكومية الداعمة للجائزة. مؤكداً انها في توثق العلاقة بين القطاع الحكومي وبين أصحاب الشركات والعمال، والذي بدوره يعزز موقع دبي كأفضل المدن العالمية للعيش والعمل.

وقال الملا: "أن توقيع اتفاقية التعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وجائزة تقدير، للإعلان عن محفزات الهيئة لقطاع الشركات والعمال، يؤكد على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الذي يؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد دبي ودولة الإمارات بشكل عام".

وأضاف الملا: "حرصت هيئة الطرق والمواصلات منذ تأسيسها على تعزيز علاقات الشراكة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، باعتبارها شريك رئيس في تحقيق رؤية الهيئة، ودعم جهودها في تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، ومن هذا المنطلق تقدم الهيئة حزمة من المحفزات الداعمة للشركات والعمال المتميزين للمساهمة في تحقيق غاية الهيئة في اسعاد الناس ومنهم الفئة العمالية". مشيراً إلى أن الهيئة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن خطة متكاملة للتعريف بالحوافز المقدمة من قبلها بالتعاون مع مكتب جائزة تقدير والجهات الحكومية الأخرى المشاركة، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العمال المتميزين وكذلك الشركات الراغبة في الاستفادة من الحوافز المقدمة من الهيئة".



محفزات هيئة كهرباء ومياه دبي

وحول المحفزات التي قدمتها هيئة كهرباء ومياه دبي قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال المؤتمر الصحفي: "أن الجائزة تأكيد مباشر على ريادة دبي في مجال الاهتمام بحقوق العمال، وتحفيز المؤسسات والشركات لتقديم المزيد من الرعاية لهذه الفئة المهمة التي تسهم في نهضة دبي التنموية".

وأضاف، إلى جانب الدعم المادي للجائزة، اعتمدت الهيئة مجموعة من المحفزات للشركات الفائزة تشمل خصومات على رسوم وثائق المناقصات للمشروعات المتوسطة والصغيرة وتوريد المعدات والأدوات والأجهزة، إضافة إلى تدريب 50 شخصا سنوياً، وإتاحة استخدام قاعة التدريب في مبنى أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي، وتنظيم زيارات إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومركز الابتكار في المجمع، وغير ذلك من المحفزات بهدف تشجيع الشركات على التميز في رعاية فئة العمال".



مسؤولية مجتمعية

بدوره قال محمد المطيوعي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والمجتمع في بلدية دبي، خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي: نسعى إلى الاهتمام بفئة العمال بما يعكس مسؤوليتنا المجتمعية، وبلدية دبي حريصة كل الحرص على تقديم الدعم والاهتمام والرعاية لفئة العمال، من خلال رفع درجة الوعي بأهمية الدور الذي تقوم به هذه الفئة المهمة في المجتمع، وتنمية الشعور بالارتباط بين العامل وإدارته، واعطائه دافعاً لمزيد من العطاء والشعور بتقدير جهده".

وأضاف المطيوعي، تنسجم جائزة "تقدير" مع أهداف خطة دبي 2021 والتي تحرص على تعزيز مجتمع متلاحم ومتماسك، يتبنى قيماً إنسانية قوامها التسامح ومبادئ العيش المشترك، ويمنح أفراده الشعور بالعدالة والمساواة في التعامل، وبناء علاقات عمل بناءة تراعي الحقوق.



منح الشركات المتميزة إقامة مدتها 5 سنوات

وحول محفزات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دب، أكد العميد خلف الغيث، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن باقة المحفزات التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تشمل العديد من التسهيلات التي من شأنها تعزيز مسيرة التميز والابتكار لدى الشركات الفائزة بالجائزة.

وقال الغيث: انطلاقاً من حرص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على استمرارية أعمالها وضمان مواءمة أهدافها الاستراتيجية مع التوجهات الحكومية ورؤيتها الطامحة لأن تكون دبي المدينة المفضلة عالمياً للعيش والعمل وبما يتماشى مع خطة دبي 2021، ارتأت الإدارة بأن تكون جزءاً وشريكاً استراتيجياً لجائزة تقدير، من خلال منح الفئات المستهدفة حزمة من الحوافز والتسهيلات التي توفر لها أحسن الظروف للعمل والعيش وتسهيل ممارسة أعمالها وفق معايير وأسس تحسن من جودة حياة موظفيها وتحقق لهم السعادة وتحفظ لهم حقوقهم كاملةً بالإضافة الى تحفيزهم وتعريفهم بالواجبات المترتبة عليهم تجاه الشركات التي يعملون فيها. لافتاً إلى أن حزمة الحوافز تشمل تقديم تسهيلات تخص موضوع التأشيرات، وتوفير "الخدمة السريعة" للفئات المستهدفة عند مراجعة مراكز تقديم الخدمات ومراكز آمر النموذجية، كما سيتم تعيين مدراء خدمات من موظفي إقامة دبي لخدمة هذه الشركات وتسهيل إجراءات حصولها على الخدمة المطلوبة، إلى جانب منح المدراء التنفيذيين للشركات المتميزة إقامة مدتها 5 سنوات وذلك حسب الشروط والاجراءات المتبعة من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى توفير بطاقة الخصومات "السعادة" لعمال الشركات المتميزة وعائلاتهم.



علاقات ثنائية مشتركة

من جهته قال سعادة ثاني الزفين، مدير عام مجموعة شركات اماراتك: "لعبت جائزة "تقدير" منذ انطلاقتها في العام 2016 دوراً مهما في التأسيس لبناء علاقات عمل متميزة بين العامل وشركته بما يخدم مصالح الطرفين ويحفظ حقوقهما وواجبات كل منهما تجاه الطرف الآخر وذلك من خلال معاييرها الرائدة المبنية على أفضل الممارسات المعتمدة في دولة الإمارات والمنظمات الدولية المعنية.

بدورها قالت هالي نيا، كبير مسؤولي تحقيق الأهداف في شركة نيا المحدودة والراعي البلاتيني للجائزة: "وضعت جائزة تقدير معايير عالمية المستوى من خلال نظام المكافآت المبتكر الذي يعترف بالتميز في ممارسات رعاية العمال ونعتبرها مبادرة رائعة ستساهم في بناء علاقات قوية وبناءة لجميع الأطراف.

ومن جانبه أكد وليد الجزيري، مدير الشؤون الدولية في فلاي دبي، " حرص فلاي دبي على دعم كل الجهود والمبادرات التي من شأنها تعزيز مكانة دبي كبيئة ملائمة للعيش والاعمال، مؤكداً أن فلاي دبي توفر للفائزين في الجائزة تذاكر سفر، انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية التي تعكس استراتيجيتنا في تسهيل تدفق حركة السياحة والاعمال إلى دبي.



حوافز وخصومات مميزة

وبموجب مذكرات التفاهم التي وقعتها إدارة الجائزة مع الجهات الحكومية الأربعة بدبي، ستقدم مجموعة واسعة من الحوافز التي سيتم تقديمها فقط للشركات والعمال المتميزين الفائزين بفئتي الجائزة من 4 – 5 نجوم حسب الشروط والاحكام مرعية الاجراء، وتشمل قائمة المحفزات الممنوحة للفائزين بالجائزة 35 محفزاً، أبرزها منح تخفيض نسبته (25 – 50%) على رسوم وثائق المناقصات المقدمة لبعض هذه الجهات، ومنح نقاط إضافية (ضمن مبادرة التفوق الهندسي) في عملية التقييم الفني لمقاولي واستشاري المشاريع الخاصة ببلدية دبي ضمن معايير محدده للشركات الفائزة من قبل ادارة تراخيص البناء وإعفاء الشركات من رسم تجديد شهادة الكفاءة المهنية عن كل مهندس" لديها لمدة عام واحد قابل للتجديد حسب نتائج تطبيق القرار.

كما تشمل الحوافز أيضاً منح الشركات المتميزة، عضوية مركز الإبداع والابتكار التابع لإقامة دبي للاستفادة من كافة الخدمات المتاحة والمعنية بالإبداع والابتكار وتقديم تسهيلات خاصة لتسجيل الملكيات الفكرية للشركات المتميزة من دون تكاليف أو رسوم، ومنح دورات تدريبية افتراضية مجانية في اكاديمية ديوا، ومنح بطاقة نول مجانية للعمال والسماح للشركات الفائزة بالإعلان والتسويق لخدماتها ومنتجاتها بوضع لوحة عرض في إحدى محطات المترو. ويمكن للشركات والعمال الفائزين بجوائز التميز من (فئتي 4 – 5 نجوم) في الدورة الرابعة للجائزة للعام 2020، مراجعة الجهات الحكومية الأربعة للاطلاع على تفاصيل المحفزات وكيفية الحصول عليها حسب الشروط والاحكام مرعية الاجراء، وذلك بعد الإعلان عن أسماء الفائزين خلال حفل التكريم الخاص الذي ستقيمه الجائزة في 8 فبراير المقبل. ويدعم الجائزة كل من هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ومجموعة وصل لإدارة الأصول، وتلفزيون دبي كشركاء استراتيجيين، بالإضافة إلى شركة نيا كراعي بلاتيني، وفلاي دبي واماراتك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة اينوك، وشركة الفردان للصرافة، ضمن فئة الراعي الذهبي والفضي.

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