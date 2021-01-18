اقتصادية دبي تخالف 8 منشآت تجارية لم تلتزم بالتدابير الاحترازية

المصدر: وام

خالف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي 8 منشآت تجارية في محلات الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنها ستواصل جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

ودعت اقتصادية دبي التجار إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.

ما دعت مختلف فئات الجمهور الى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الالكتروني consumerrights.ae.

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