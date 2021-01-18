مهرجان التسوق يتيح أفضل التجارب وعروض التجزئة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت نخيل مولز، ذراع شركة نخيل في قطاع التجزئة، على هامش فعاليات مهرجان دبي للتسوق عن تعاونها مع منتجع كانديما المالديف المميز، لمنح سكان الإمارات وزوارها الفرصة للفوز بعطلة عصرية مليئة بالنشاطات.

سيتمكن زوار ﺫا بوينت ونخيل مول وبالم ويست بيتش وكلوب فيستا ماري، من التسوق وتناول الطعام واللعب، مع فرصة الفوز بعطلة رائعة عندما ينفقون 250 درهماً إماراتياً لدى أي من المطاعم أو متاجر التجزئة المشاركة. ويمكن الدخول في السحب من قبل الأشخاص المؤهلين بدءاً من 14 يناير وحتى 5 فبراير 2021، حيث سيتم اختيار الفائز بالجائزة الكبرى في 6 فبراير عشوائياً.

انغمس في تجربة طعام فريدة في ﺫا بوينت، مع فرصة الاستمتاع بمغامرة تذوق استثنائية في كانديما المالديف. استمتع بتناول المشروبات المنعشة عند الغروب في بالم ويست بيتش أو كلوب فيستا ماري، مع فرصة الاستمتاع بتناول مشروبات منعشة وقت الغروب في كانديما المالديف. تسوق في نخيل مول للفوز بدورة غوص بقيادة مدرب استثنائي، أو الغطس في أعماق البحار للاستمتاع بالشعاب المرجانية في رحلة على متن قارب خاص في كانديما المالديف!

أنفق 250 درهماً إماراتياً في نخيل مول أو ذا بوينت أو بالم ويست بيتش أو كلوب فيستا ماري من 14 يناير حتى 5 فبراير، للحصول على فرصة للفوز بإجازة حصرية على جزيرة في كانديما المالديف.

يمكن المشاركة في المسابقة، عبر مسح رمز الاستجابة السريع، الذي يمكن الحصول عليه عبر مكاتب خدمة العملاء أو المطاعم في أي منفذ تسوق أو مطعم في إحدى الوجهات المذكورة أعلاه. بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً، سيتم إعادة توجيه العميل إلى موقع رقمي لإدخال البيانات، بالإضافة إلى مسح الفاتورة/ الإيصال والعثور على روابط موقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي المؤدية إلى منتجع كانديما، حيث يتم إدخال البيانات الخاصة الرسمية. سيتم الإعلان عن الفائز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما سيتم إرسال الرسائل القصيرة للإعلان عن الجائزة الكبرى في 6 فبراير.

دبي فستيفال سيتي

أعلن دبي فستيفال سيتي مول، التابع لمجموعة الفطيم، عن استضافة سلسلة من الأنشطة التفاعلية في الهواء الطلق في فستيفال باي بعنوان في الخور، وذلك للمرة الأولى بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، من 6 يناير وحتى 10 أبريل. وتبدأ السلسلة مع فعالية سوق في الخور التي تقام يومياً، ابتداءً من 6 يناير وحتى 20 فبراير. وتضم الفعالية أسواقاً شعبية ووجهات طعام ومشروبات وأنشطة ترفيهية مع مواهب ومنتجات وعلامات تجارية محلية.

وتشارك في هذه الفعالية أبرز العلامات المحلية التي تمتاز بخبرةٍ واسعة في تجارب الرفاهية والمنتجات الفاخرة والرائجة، مع متاجر مؤقتة يديرها روّاد أعمال ولدوا ونشأوا في الإمارات. وتوفر الفعالية للزوار عروضاً مميزة على أفضل منتجات الأزياء والتجميل والصحّة والمأكولات الصحية والتغذية وديكور المنازل وغيرها الكثير، حيث يتخصص السوق بدعم المشاريع الناشئة والمحلية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق بدبي لدى مجموعة الفطيم: «لطالما ركز دبي فستيفال سيتي مول على تزويد المتسوقين بتجربة استثنائية على مدار العام. ويسعدنا التعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي من جديد لتحويل الواجهة المائية في المول إلى وجهةٍ عالمية تقدّم تجارب مميزة لزوّارها. ومن المرتقب أن نطلق العديد من التجارب والفعاليات المماثلة بعد سلسلة في الخور مع بداية العام الجديد. فترقّبوا الإعلان عن المزيد من النشاطات الممتعة من الخور».

علامة «كشخة»

وخلال المهرجان كشفت علامة «كشخة» عن الجلابيات التقليدية، المصنوعة يدوياً على يد حرفيين بارعين، تعود أصولها إلى العصور القديمة، وقد أحبها الملوك واعتزوا بها، حيث تم توثيق الجلابيات المذهلة وحفظها من قبل العديد من المؤرخين والمتاحف. ربما يكون الملابس الأكثر ثباتاً والأكثر شهرة غالباً ما تنتقل عبر الأجيال في المنزل. تم الجمع بين المنسوجات الرائعة والأقمشة الغنية والألوان النابضة بالحياة والتطريزات المعقدة والرتوش بشكل جميل لإنشاء جلابيات رائعة لكل مناسبة. على مر السنين، انتشرت تعديلات هذه العباءات الطويلة المتدفقة من العالم العربي إلى أجزاء مختلفة من العالم بما في ذلك أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وفي عام 2003، كانت كشخة رائدة في مفهوم البيع بالتجزئة للجلابيات الأنيقة وبأسعار معقولة وغيرها من الفساتين المحتشمة في دبي. تضم العلامة الآن أكثر من 30 متجراً في جميع مراكز التسوق الكبرى في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة - فرنسا - سنغافورة - عمان - قطر - ماليزيا - إندونيسيا - جيبوتي - المغرب ولبنان، وتقدم مجموعة مذهلة من الجلابيات والمخوار والحجاب والأزياء المحتشمة وملابس النوم والأمومة (تناسب الحوامل).

ووفقاً لإدارة كشخة، «إن تاريخ الجلابيات رائع مثل الثوب نفسه. يعتبر ذروة للجمال والأناقة، وهو محق في ذلك. في كشخة، مع تكريم للتقاليد، تعكس تصميماتنا الحداثة والبساطة. تعكس مجموعتنا الواسعة والمتنوعة من الجلابيات الأناقة والرقي، فهي الاختيار الأمثل لأي مناسبة من ملابس النهار إلى ملابس السهرة»

صفقات جديدة

ويكشف مهرجان دبي للتسوق عن صفقات جديدة في وجهات مختلفة يومياً حتى 27 يناير، وتسري هذه الصفقات لمدة 24 ساعة فقط أو حتى نفاد الكمية. وسيتم الإعلان عن الصفقات قبل يوم واحد من موعدها، ويمكن للمتسوّقين متابعة منشورات @DSFSocial على الموقع الرسمي وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي للاطّلاع على آخر الأخبار والاستفادة من العروض الحصرية، حيث يتيح مهرجان دبي للتسوق بدورته الجديدة الفرصة المثالية للزوار والمقيمين للاستمتاع بأفضل تجارب التسوّق وعروض التجزئة مع بداية العام الجديد.

كما يمكن لمستخدمي تطبيق سناب شات الاستمتاع بتجربة فلاتر جديدة وفريدة أسبوعياً، لتقديم محتوى مميز على حساباتهم الخاصّة. ويمكنهم تجربة الفلاتر عبر مسح الرمز الخاصّ الموجود على كافة أكياس التسوّق الخاصّة بالمهرجان.

وتتيح علامة ناين وست، وجهة الأزياء والإكسسوارات المرموقة، للمتسوقين من الرجال والسيدات فرصة الحصول على أي قطعة من تشكيلتها الكاملة بأسعار مميزة لا تتجاوز 149 درهماً إماراتياً. ويتوفر العرض حصرياً في متاجر العلامة في سيتي سنتر مردف ومول الإمارات.

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