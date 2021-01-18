غرفة الشارقة تطلق مجلس العمل البرتغالي

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم مجلس العمل البرتغالي الذي يعد باكورة مبادرة الغرفة لتأسيس مجالس الأعمال للدول الشقيقة والصديقة التي تضم رجال أعمال من هذه الدول، وتكون الجهة التي تمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم ورغباتهم وتحقق الأهداف المنشودة في تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري.

شهد حفل إطلاق المجلس الذي أقيم في مقر الغرفة، عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور دانيال بونتيس المستشار الاقتصادي في سفارة البرتغال لدى الدولة، ولورديس إيزابيلو رئيسة مجلس العمل البرتغالي، بحضور محمد الديماس عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وفاطمة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وهبة المرزوقي تنفيذي أول مجالس الأعمال واللجان المشتركة بالغرفة.

تقوية الروابط بين البلدان

ورحب عبد الله العويس، بهذه الخطوة مؤكداً أنها ستؤسس لإطلاق مزيد من المجالس للدول الصديقة في الشارقة، تحت مظلة مبادرة مجالس الأعمال التي تحرص الغرفة على رعايتها لأنها تعد من أهم الوسائل والسبل الرامية إلى تقوية الروابط بين البلدان المختلفة من جهة، ودعم العلاقات المتبادلة بين القطاعات الاقتصادية ودوائر الأعمال من جهة أخرى، لافتاً إلى أن إطلاق المجلس يعد حلقة وصل جديدة تعمق الروابط المتينة بين إمارة الشارقة وجمهورية البرتغال، وتضاف إلى سلسلة اللقاءات والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والتجارية بين البلدين الصديقين على مدار الأعوام السابقة والتي كان آخرها البعثة الرسمية والتجارية التي نظمتها الغرفة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة في 2018، فضلاً عن استقبال الغرفة لوكالة التجارة والاستثمار البرتغالية في أكتوبر الماضي.

وأوضح الدكتور دانيال بونتيس أن التعاملات التجارية شهدت منذ العام 2012 تطوراً كبيراً بين البلدين الصديقين، ما أسهم في تعزيز روابط الصداقة بينهما، بالإضافة إلى العلاقات السياحية والاستثمارية والثقافية وتوظيفها بما يعود بالنفع على الدولتين، مؤكداً أن المجلس سيساهم في تنمية وتكريس التعاون الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين الذي وصل العام الماضي إلى نحو 300 مليون يورو.

ويضطلع مجلس العمل البرتغالي بتعريف مجتمع الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء تعاون مستقبلي مشترك، فضلاً عن تعزيز فرص الشراكة بين الشارقة والبرتغال وتوطيد العلاقات التجارية بينهما.

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