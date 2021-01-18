1897 شركة باكستانية تمارس 3468 نشاطاً في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

التقى محمد علي مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، أحمد أمجد علي قنصل عام جمهورية باكستان بدبي والمناطق الشمالية، لبحث سبل تطوير وتنمية علاقات التعاون، وإيجاد آليات مشتركة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، التي تخدم مصالح مجتمع الأعمال لدى الجانبين.

ويبلغ عدد الشركات الباكستانية في رأس الخيمة 1897 شركة، تمارس 3468 نشاطاً، أبرزها نشاط التجارة وخدمات الإصلاح، بنسبة تبلغ 37 %، كما شهدت التجارة بين الطرفين نمواً بنسبة 67 % في عام 2019.

وأكد النعيمي أن اللقاء يأتي في إطار السعي المشترك بين غرفة رأس الخيمة وباكستان، لإقامة شراكات استثمارية جديدة وواعدة، تسهم في تطوير آفاق ومجالات التعاون المتبادل بين مجتمعي الأعمال، خاصة أن الجانبين تجمعهما علاقات اقتصادية متينة.

من جهته، أعرب قنصل باكستان، عن شكره وتقديره للجهود والأدوار البارزة التي تقوم بها غرفة رأس الخيمة، في سبيل تعزيز علاقات التعاون والاستثمار، وأشار إلى أهمية التنسيق المشترك، للعمل على زيادة نسب الصادرات وإعادة الصادرات بين الجانبين. مؤكداً أهمية إقامة شراكات اقتصادية وتجارية، بما يحقق المزيد من النمو، في ظل الرغبة المتبادلة، ووجود العديد من فرص التعاون في مختلف القطاعات والمجالات.

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