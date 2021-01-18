تعرف على خطوات التسجيل لرخصة تاجر لممارسة التجارية عبر مواقع التواصل

المصدر: البيان الإلكتروني

تشهد رخصة "تاجر" التي أطلقها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي لترخيص الأعمال الحرة التي تمارس من محل الإقامة بدبي وتمكين الأنشطة التجارية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، اهتماماً متزايداً من قبل أصحاب المشاريع الناشئة في دبي، حيث تم إصدار 9949 رخصة منذ إطلاق المبادرة في شهر مارس من عام 2017 وحتى نهاية عام 2020، الأمر الذي يعكس تنامي زخم التسوق الإلكتروني في دبي. واستحوذت الإناث على النسبة الأعلى من إجمالي هذه الرخص، حيث شكلن نحو 57% من عدد الرخص (5704)، فيما شكل الذكور نسبة 43% (4245).

وأوضح التقرير أن معظم أنشطة رخصة تاجر الصادرة منذ الإطلاق عام 2017 وحتى نهاية عام 2020 ركزت على خدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتجارة العطور ومستحضرات التجميل؛ ومجمع للتعامل الإلكتروني؛ وتحضير الحلويات والسكاكر؛ وبيع الوجبات الخفيفة؛ والإدارة التسويقية؛ وخدمات تطوير وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتجارة الملابس الجاهزة؛ وتجارة الملابس الجاهزة النسائية. ويصل إجمالي مجموعات الأنشطة التابعة لرخصة تاجر إلى 86 مجموعة متنوعة.

ومن ناحية أخرى، أظهر التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أن إجمالي عدد حاملي رخصة تاجر الصادرة خلال عام 2020 وصل إلى 5799 رخصة بنسبة زيادة قدرها 132% مقارنةً بعام 2019 حيث وصل إجمالي عدد الرخص إلى 2500 رخصة، الأمر الذي يعكس حرص اقتصادية دبي على تعزيز التجارة الإلكترونية وتنافسية اقتصاد الإمارة، إلى جانب تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في التحول الرقمي للإمارة وبناء الوعي حول المنصات التي تسهل مزاولة الأنشطة التجارية.

وتهدف رخصة تاجر، التي تصدر إلكترونياً، إلى توجيه أصحاب المشاريع إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال. وتهدف اقتصادية دبي من خلال الرخصة إلى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري الإلكتروني، وإيجاد منصة لدعم وتطوير التجارة، وربط المتعامل مع التجار مباشرة. وتشمل ضوابط رخصة تاجر أنه لا يمكن فتح محل تجاري، ويمكن إصدار تأشيرة ل 3 عمال فقط إذا كان مالك الرخصة مواطن 100%، وحق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه صاحب الرخصة.

وتركز اقتصادية دبي على تقديم الدعم لأصحاب رخصة "تاجر" من خلال التوصل إلى شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير التسهيلات لنمو أعمالهم، وفتح قنوات جديدة عبر تعزيز التعاون مع منافذ البيع الرئيسية وذلك تجسيداً لتوجيهات الحكومة الرشيدة لاحتضان ودعم الشباب الناشئ ومشاريعهم التجارية وتمكينهم من استمرارية النجاح.

وضمت التسهيلات التي وفرتها اقتصادية دبي مع شركائها خلال عام 2020 مشاركة حاملي رخصة تاجر بعرض منتجاتهم في "إقرب كافية"، وهو أول علامة تجارية ومشروع إماراتي يقام 100% بمجهود شباب إماراتيين، كما يقوم عدد من حاملي رخصة تاجر أصحاب نشاط تحضير وجبات خفيفة في إطار مذكرة التعاون المشترك مع النيابة العامة بدبي بعرض وتسويق منتجاتهم وخدماتهم طوال عامي 2020 و2021 من خلال إعطائهم مساحة دائمة في مبنى النيابة العامة للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور.

وتعاونت اقتصادية دبي مع "نون"، منصة التسوق الرائدة محلياً، لدعم أصحاب المشاريع الناشئة من الشباب المواطنين لعرض منتجاتهم على "نون محلي" التابعة لنون لتسهيل الوصول لأكبر عدد من العملاء؛ كما تم التعاون مع "طلبات" لإتاحة الفرصة لعرض وبيع المنتجات الغذائية من خلال تطبيق "طلبات"؛ والتعاون مع "ماي فاتورة" لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني الخاصة بعمليات البيع لمنتجات حاملي رخصة تاجر؛ والتعاون مع ’أكشاك‘، ليتمكن التجار من عرض منتجاتهم وبضائعهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بأكشاك مجاناً.

كما تم التعاون أيضاً مع شركة "هوت ديسك" لتقديم امتيازات وتسهيلات لحاملي "رخصة تاجر" لاستخدام تطبيق Hotdesk الذي يوفر مساحات عمل مرنة لعقد الاجتماعات أو إجراء جلسات عصف ذهني في إمارة دبي وحجزها بالساعة، أو باليوم، أو بالشهر، أو من خلال الموقع www.hotdesk-app.com.

ويتم تقديم تسهيلات مصرفية لحاملي رخصة تاجر وذلك بالتعاون مع خمسة بنوك وهي: بنك دبي التجاري، بنك المشرق، الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي. كما تم تنظيم العديد من الورش التوعوية الافتراضية بالتعاون مع شركة كريتف للإبداع التكنولوجي لممارسي الأعمال الحرة طوال عام 2020 للتعريف بكيفية مزاولة الأعمال وغيرها من الأمور ذات الصلة.

ويمكن الحصول على رخصة "تاجر" إلكترونياً في دقائق معدودة من أي مكان من خلال التسجيل عبر dedtrader.ae واتباع الخطوات: تسجيل بيانات الهوية الإماراتية، اختيار نوع النشاط، تحديد الاسم التجاري، وذكر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. وتضم مميزات الحصول على الرخصة: إصدار بطاقة المنشأة، الاستفادة من التسهيلات البنكية، عرض المنتجات في منافذ البيع (الشركاء)، الحصول على عضوية غرفة دبي للأنشطة التجارية، الحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق dubaitrade.ae، المشاركة في المعارض والمؤتمرات وورش العمل، التعاقد مع شركات التوظيف المؤقت، وتوفير مساحات للعمل (الشركاء).

تعرف على خطوات التسجيل لرخصة تاجر لممارسة التجارية عبر مواقع التواصلhttps://t.co/zJ7bHmdLyp#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uhBo5vPASL — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 18, 2021

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