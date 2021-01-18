أبوظبي: تحالف ثلاثي لريادة إنتاج الهيدروجين

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة «القابضة» عن توقيع مذكرة تفاهم، لتأسيس «ائتلاف أبوظبي للهيدروجين»، حيث سيتعاون شركاء الائتلاف لترسيخ مكانة أبوظبي مُصدِّراً موثوقاً للهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه من خلال توظيف تكنولوجيا الطاقة النظيفة، والأزرق والذي يتم إنتاجه من خلال الغاز الطبيعي، إلى الأسواق الدولية.

ويسعى الائتلاف لتعزيز ريادة أبوظبي في مجال الهيدروجين، من خلال استثمار مواطن القوة للشركات الثلاث وتكامل المزايا النسبية التي تملكها، حيث تنتج «أدنوك» حالياً نحو 300 ألف طن سنوياً من الهيدروجين لعملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات وتخطط لرفع إنتاجها إلى 500 ألف طن سنوياً كما تتمتع بمكانة متميزة مالكاً ومنتجاً رئيسياً لاحتياطات الغاز الطبيعي، إلى جانب البنية التحتية والشراكات القوية والعلاقات الراسخة مع العملاء حول العالم.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم أعضاء الائتلاف بوضع خريطة طريق لتسريع تبني واستخدام الهيدروجين في القطاعات الرئيسية بالدولة، مثل المرافق والنقل والصناعة، وذلك من خلال شركات التشغيل التابعة لها، وبالتعاون مع الشركاء العالميين.

كما ستعمل «مبادلة» و«أدنوك» و«القابضة» على التنسيق في ما بينها في الأسواق الدولية في ما يتعلق بالمشاريع، التي يتم تطويرها في إطار هذا الائتلاف، بهدف تعزيز مكانة أبوظبي مُصدِّراً موثوقاً للهيدروجين الأخضر والأزرق وشركات التخزين والنقل للعملاء في جميع أنحاء العالم حسب نمو الطلب.

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