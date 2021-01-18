6 مليارات درهم لدعم الشركات الصغيرة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة المالية في أبوظبي عن إطلاق مبادرة لتمويل سلسلة التوريد بقيمة 6 مليارات درهم بهدف دعم مجموعة من القطاعات، والتي تعكس التزام الدائرة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسّطة.

وستعمل المرحلة الأولى من هذه المبادرة، وهي بالتعاون مع الشركة الوطنية للتأمين الصحي (ضمان) وبنك أبوظبي الأول، على توفير السيولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الرعاية الصحية.

تم تمويل المبادرة من قبل مبادرة «غداً 21» للضمانات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعكس التزام أبوظبي المستمر بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة «كوفيد 19» وما بعدها.

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