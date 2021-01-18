مؤشر بيج ماك: الدرهم مقوم بأقل من قيمته أمام الدولار بـ29 %

المصدر: دبي - عمرو عادل

أظهر مؤشر «بيج ماك»، الذي تعده مجلة «إيكونوميست» البريطانية، أن الدرهم مقوم بأقل من قيمته العادلة بنحو 29.1%، وذلك قياساً بالقيمة الشرائية لشطيرة البرجر التقليدية «بيج ماك» من شركة «ماكدونالدز».

وهذه النسبة قريبة من تلك المسجلة قبل عام، حيث كان الدرهم مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية مقابل الدولار بنحو 29.2%، حيث كانت القيمة العادلة 2.60 درهم للدولار وفق مؤشر «بيج ماك» في يناير 2020 ومقابل 29.7% بقيمة 2.58 درهم للدولار في مؤشر يوليو الماضي.

ووفقاً للمؤشر، الذي يعد مقياساً للقيمة العادلة للعملات حول العالم، يصل سعر الشطيرة في الإمارات إلى 14.75 درهماً، مقابل 5.66 دولارات في الولايات المتحدة، ما يفترض معه أن تكون القيمة العادلة للدرهم هي 2.61 درهم للدولار، مقابل سعر صرف 3.67 دراهم للدولار حالياً. وتأتي الإمارات، في المرتبة 18 بين دول العالم من حيث ارتفاع سعر شطيرة «بيج ماك»، بحسب المؤشر لشهر يناير الحالي.

تقوم فكرة المؤشر على اعتبار سعر شطيرة «بيج ماك» مقياساً موحداً للقيمة العادلة للعملات عالمياً، إذ يفترض المؤشر أن سعر الشطيرة يجب أن يكون واحداً على مستوى دول العالم كافة، ويعكس الفارق في الأسعار برأي «إيكونوميست» خللاً في تقييم العملات.

وعلى أساس ذلك، يعد الدرهم مقوماً بأقل من قيمته بنحو 22.2% مقابل اليورو، حيث يصل سعر الشطيرة في الإمارات إلى 14.75 درهماً، مقابل 4.25 يورو في منطقة الاتحاد الأوروبي ما يفترض معه أن تكون القيمة العادلة للدرهم هي 3.47 دراهم لليورو، مقابل سعر صرف حالي 4.46 دراهم لليورو.

ويعد الدرهم مقوماً بأقل من قيمته بنحو 9.5% مقابل الجنيه الإسترليني، وتعد القيمة العادلة 4.48 دراهم للجنية الإسترليني الواحد، مقابل سعر صرف حقيقي يصل حالياً إلى 4.95 دراهم للإسترليني. فيما يعد الدرهم مقوماً بأعلى من قيمته الحقيقية بنحو 7.4% مقابل الين الياباني و16.1% مقابل اليوان الصيني.

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