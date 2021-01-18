9949 رخصة «تاجر» في دبي بنهاية 2020

المصدر: (دبي - البيان)

شهدت رخصة «تاجر»، والتي أطلقها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي لترخيص الأعمال الحرة التي تمارس من محل الإقامة بدبي وتمكين الأنشطة التجارية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، اهتماماً متزايداً من قبل أصحاب المشاريع الناشئة في دبي، حيث تم إصدار 9949 رخصة منذ إطلاق المبادرة في مارس 2017 وحتى نهاية 2020، الأمر الذي يعكس تنامي زخم التسوق الإلكتروني في دبي.

واستحوذت الإناث على النسبة الأعلى من إجمالي هذه الرخص، حيث شكلن 57% من عدد الرخص وعددها 5704، فيما شكل الذكور نسبة 43% بعدد 4245.

وأوضح التقرير أن معظم أنشطة رخصة تاجر الصادرة منذ الإطلاق وحتى نهاية 2020 ركزت على خدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتجارة العطور ومستحضرات التجميل؛ وبيع الوجبات الخفيفة؛ والإدارة التسويقية؛ وخدمات تطوير وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتجارة الملابس الجاهزة.

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