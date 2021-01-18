356.4 ملياراً أصول «المركزي» بالعملات الأجنبية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

رفع المصرف المركزي أصوله بالعملات الأجنبية إلى 356.46 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2020، حسب الإحصاءات الصادرة عنه، والتي أظهرت كذلك ارتفاع الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى 62.4 ملياراً نهاية نوفمبر بنمو 141%، مقارنة بنحو 25.9 ملياراً نهاية 2019، ما يعني ارتفاعاً بنحو 36.5 مليار درهم خلال 11 شهراً.

وأوضحت الإحصائيات أن الاحتياطيات الفائضة تعادل 15.5% من القاعدة النقدية البالغة 402.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، والتي تضم كذلك النقد المصدر، وهو النقد المتداول في البنوك وخارجها، ووصل إلى 114.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر بارتفاع على أساس شهري بنسبة 0.62% مقارنة بنحو 113.6 مليار درهم في أكتوبر السابق عليه، وبزيادة 22% أو ما يعادل 20.6 ملياراً خلال 11 شهراً مقابل 93.7 ملياراً في نهاية 2019.

وسجلت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول 441.03 ملياراً نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 0.3% أو ما يعادل 1.25 مليار مقابل 439.78 ملياراً نهاية نوفمبر 2019. وتوزّعت أصول المصرف بواقع 291.52 ملياراً للنقد والأرصدة المصرفية في نوفمبر الماضي، إلى جانب استثمارات بنحو 48.54 ملياراً، و54.16 ملياراً للودائع، إلى جانب 35.55 ملياراً للقروض والسلف، و11.26 ملياراً للأصول الأخرى.

وارتفع إجمالي استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.4% إلى 454.2 ملياراً نهاية نوفمبر الماضي، بينما زادت على أساس سنوي بنسبة 14.6%. وارتفعت نسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة بنسبة 0.4% إلى 78.1%.

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