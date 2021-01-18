«دبي للإحصاء»: %4.32 انخفاض مؤشر الأسعار السنوي في ديسمبر

المصدر: دبي ـ البيان

أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 4.32% في ديسمبر 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

وارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.48% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.06 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.55% والتي رفعت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.66% والتي صعدت بالمؤشر بمقدار 0.04 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.71% والتي رفعت المؤشر بمقدار 0.03 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.13%، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.12%، وقسم الصحة بنسبة 0.08%.

المؤشر الشهري

وانخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في ديسمبر 2020 مقارنة بنوفمبر 2020 بنسبة 0.38%، نتيجة انخفاض أسعار قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 1.39% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.55 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.37%، ما خفض المؤشر بمقدار 0.05 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.24%.

وارتفعت أسعار قسم النقل 1.65%، ما رفعت المؤشر 0.17 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.70%، ما صعد بالمؤشر بمقدار 0.04 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق 0.06%، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.03%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.03%، بينما استقرت أسعار قسم التبغ، وقسم الملابس وملبوسات القدم، وقسم الصحة، وقسم التعليم.

انخفاضات

انخفضت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.33%، ما خفض المؤشر بمقدار 3.40 نقاط، وقسم النقل بنسبة 6.98% ليتراجع المؤشر بمقدار 0.78 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 13.79% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.29 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2.28% والتي هبطت بالمؤشر بمقدار 0.05 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.01%.

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