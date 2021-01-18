«كريم» تطلق خدمة التنقل بمختلف أنحاء الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة كريم للنقل الذكي توسيع نطاق خدماتها في الإمارات، لتتيح لمستخدمي تطبيق كريم الشامل حجز سيارة والتنقل إلى أي وجهة داخل وبين الإمارات. وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح خدمة التنقل بين دبي وأبوظبي في وقت سابق، لتشمل اليوم الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة والعين، حيث سيتسنّى للعملاء في الإمارات المختارة التي تتوفر فيها خدمات الشركة حجز مجموعة متنوعة من أنواع السيارات لنقلهم إلى الوجهات التي يختارونها.

وقال فيكتور كيرياكوس سعد المدير العام لشركة كريم في الإمارات: توسيع نطاق خدمة التنقل بين الإمارات يأتي في إطار جهودنا المستمرة لتحسين الحياة اليومية لعملائنا وتوفير فرص جديدة لإغناء تجربتهم. ويأتي إطلاق هذه الخدمة الموسعة كجزء من خطة كريم لتقديم تجربة نقل سهلة وسلسة للمقيمين والزوار على حد سواء. فبعد إطلاق مسار أبوظبي - دبي بنجاح، نقدم الخدمة اليوم في خمس إمارات إضافية، هي الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة والعين، ليتمكن عملاؤنا من السفر إلى جميع أنحاء الإمارات.

وتتيح كريم لعملائها في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة حجز مسارات العودة بين هذه الإمارات الثلاث مع إمكانية حجز رحلات باتجاه واحد إلى الشارقة وعجمان والفجيرة والعين.

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