9949 رخصة تاجر باقتصادية دبي بنهاية 2020

المصدر: دبي ـ البيان

تشهد رخصة «تاجر» التي أطلقها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي لترخيص الأعمال الحرة التي تمارس من محل الإقامة بدبي وتمكين الأنشطة التجارية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، اهتماماً متزايداً من قبل أصحاب المشاريع الناشئة في دبي، حيث تم إصدار 9949 رخصة منذ إطلاق المبادرة في مارس 2017 وحتى نهاية 2020. واستحوذت الإناث على النسبة الأعلى من الرخص، حيث شكلن نحو 57% من الرخص (5704)، فيما شكل الذكور نسبة 43% (4245).

وركز معظم أنشطة رخصة تاجر الصادرة منذ الإطلاق على خدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتجارة العطور ومستحضرات التجميل؛ ومجمع للتعامل الإلكتروني. ويصل إجمالي مجموعات الأنشطة التابعة لرخصة تاجر إلى 86 مجموعة متنوعة.

وأظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أن إجمالي عدد حاملي رخصة تاجر الصادرة خلال 2020 وصل إلى 5799 رخصة بنسبة زيادة 132% مقارنةً بـ2019 حيث وصل إجمالي عدد الرخص إلى 2500 رخصة.

تسهيلات

وضمت التسهيلات التي وفرتها اقتصادية دبي مع شركائها لأصحاب رخصة «تاجر» في 2020 مشاركة حاملي رخصة تاجر بعرض منتجاتهم في «اقرب كافية»، وهو أول علامة تجارية ومشروع إماراتي يقام 100% بمجهود شباب إماراتيين، كما يقوم عدد من حاملي رخصة تاجر أصحاب نشاط تحضير وجبات خفيفة في إطار مذكرة التعاون المشترك مع النيابة العامة بدبي بعرض وتسويق منتجاتهم وخدماتهم طوال 2020 و2021 من خلال إعطائهم مساحة دائمة بمبنى النيابة العامة.

وتعاونت اقتصادية دبي مع منصة «نون» لدعم أصحاب المشاريع الناشئة من الشباب المواطنين لعرض منتجاتهم على «نون محلي». كما تم التعاون مع «طلبات» لإتاحة الفرصة لعرض وبيع المنتجات الغذائية من خلال تطبيق «طلبات»؛ والتعاون مع «ماي فاتورة» لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني؛ والتعاون مع «أكشاك»، ليتمكن التجار من عرض منتجاتهم وبضائعهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بأكشاك مجاناً.

كما تم التعاون مع شركة «هوت ديسك» لتقديم امتيازات وتسهيلات لحاملي «رخصة تاجر». ويتم تقديم تسهيلات مصرفية لحاملي رخصة تاجر وذلك بالتعاون مع خمسة بنوك وهي: بنك دبي التجاري، بنك المشرق، الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي.

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