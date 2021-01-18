20 شركة تشكل %98 من مؤشر سوق دبي

المصدر: دبي ـ عمرو عادل

أظهرت المراجعة نصف السنوية لأوزان الشركات المساهمة العامة في مؤشر سوق دبي المالي، استحواذ 10 شركات مدرجة على 87.06% من وزن المؤشر، بينما يصل وزن أكبر 20 شركة في المؤشر إلى نحو 98%.

وحافظ بنك «الإمارات دبي الوطني» على صدارة قائمة الشركات المدرجة الأكثر وزناً في المؤشر العام للسوق، بنسبة 20%، فيما جاء بنك «دبي الإسلامي» في المرتبة الثانية بنسبة 19.98%، يليهما «إعمار العقارية» بنسبة 17.4%، ثم «دبي للاستثمار» 5.69%.

وأشارت بيانات أوزان الشركات في المؤشر كما في يناير 2021، إلى أن شركة «أرامكس» جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 5.12%، ثم «إعمار مولز» 5.06%، ثم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 4.24%، و«العربية للطيران» 3.84%، و«داماك» 3.44%، و«إعمار للتطوير» 2.47%.

ووفقاً للبيانات المتاحة، جاءت الغلبة لأسهم قطاع البنوك الأكثر تأثيراً في مؤشر السوق بعد استحواذ 5 من أسهم القطاع على 43.86% من المؤشر العام وهي «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» و«المشرق» و«دبي التجاري» و«مصرف عجمان».

وجاء قطاع العقارات في الترتيب الثاني الأكثر تأثيراً في مؤشر السوق بعد استحواذ 8 من أسهم القطاع على 30.72% من المؤشر العام وهي «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» و«إعمار للتطوير» و«داماك» و«الاتحاد العقارية» و«ديار للتطوير» و«أرابتك القابضة» «دريك آند سكل إنترناشيونال».

ويتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول وذلك من خلال استبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ 5% أو أكثر في رأسمال الشركة.

ويتم مراجعة المؤشر لقياس أوزان الشركات مرتين سنوياً في شهري يناير ويوليو، وفقاً لقواعد احتساب من 10 بنود رئيسية منها الأسهم الحرة والقيمة السوقية والنسب المعيارية.

وأعلن سوق دبي المالي أمس أيضاً عن تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر الإسلامي للسوق وفق مراجعة العام المالي 2021. وجاء كل من «إعمار العقارية» و«دبي للاستثمار» و«أرامكس» و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزناً في المؤشر بنحو 10% لكل منها.

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