253.5 ملياراً تجارة الإمارات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة في 9 أشهر

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

بلغت قيمة تجارة الإمارات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، ومصنوعات هذه المواد نحو 253.5 مليار درهم، بوزن 11.82 ألف طن، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وفق بيانات حديثة للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وشكلت هذه التجارة نحو 24.5% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، خلال الفترة المذكورة من العام الماضي، والتي تخطت حاجز تريليون درهم، محتلة بذلك المراتب الأولى كونها أكبر قيمة تجارة مقارنة بكل السلع الأخرى.

وتوزعت تجارة الإمارات على اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بواقع 88.07 مليار درهم للصادرات بوزن 2.73 ألف طن، فيما وصلت الواردات إلى 134.39 ملياراً بوزن 5.92 آلاف طن.

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