فرصة للفوز بمليون نقطة من «أمبر»

المصدر: دبي ـ البيان

يواصل مهرجان دبي للتسوّق في دورته لهذا العام تقديم أفضل عروض التجزئة والصفقات المميزة خلال عطلات نهاية الأسبوع.

ويستضيف المهرجان من 21 وحتى 23 يناير عرض برنامج الولاء «أمبر» للفوز بمليون نقطة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويتيح العرض لأعضاء برنامج الولاء أمبر للمكافآت من مجموعة الطاير فرصة الفوز بالكثير من النقاط أثناء الاستمتاع بالصفقات في مجموعة واسعة من المتاجر الشهيرة في مختلف أنحاء الإمارة.

ويتيح العرض فرصة الفوز بمليون نقطة لكل فائز، أي ما يعادل 10 آلاف درهم، لقرابة 10 متسوقين من أعضاء برنامج الولاء أمبر، وذلك عند إنفاقهم مبلغ 2500 درهم إماراتي أو أكثر في المتاجر المشاركة، والتي تشمل متاجر بلومينغديلز وهارفي نيكلز، إلى جانب أشهر الأسماء في عالم الأزياء مثل أرماني اكسشينج وموسكينو.

وأعلن عن إطلاق تعاون جديد بين ميوز، برنامج الولاء الجديد من مجموعة شلهوب، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، نقدم من خلاله لأعضاء البرنامج خصماً إضافياً بنسبة 10% لدى متاجر ‎العلامات التجارية المشاركة في مهرجان دبي للتسوق من تاريخ 14 إلى 16 يناير 2021. ‎

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