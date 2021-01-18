سوق أبوظبي يسجل أعلى مستوياته منذ أغسطس 2019

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تماسكت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس أمام عمليات جني أرباح جزئية استهدفت بعض الأسهم القيادية التي حققت مكاسب قياسية في الفترة الماضية، فيما عاود سوق أبوظبي التحليق ليبلغ أعلى مستوياته منذ أغسطس 2019.

وارتفع سوق أبوظبي 0.25% إلى 5279.98 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ أغسطس 2019، مع صعود العقار والاتصالات والصناعة والخدمات والسلع، فيما انخفض سوق دبي 0.27% عند 2695 نقطة بضغط أسهم العقار والبنوك والسلع والخدمات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 528.2 مليون درهم منها 192.35 مليوناً في دبي و335.84 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 218.7 مليون سهم، موزعة بواقع 151.4 مليوناً في دبي و67.3 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4476 صفقة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.94% مع تراجع «إعمار العقارية» 0.5% و«إعمار للتطوير» 1.96% و«إعمار مولز» 1.55% و«داماك» 1.41% و«ديار» 2.68%، ونزل قطاع البنوك 0.09% بضغط نزول «دبي الإسلامي» 0.2% واستقرار «الإمارات دبي الوطني».

وزاد قطاع الاستثمار 0.6% مع صعود «دبي للاستثمار» 1.2%، فيما انخفض «شعاع كابيتال» 1.44% و«دبي المالي» 0.87%، وزاد قطاع النقل 0.24% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.73% بينما هبط «الخليج للملاحة» 2.05% واستقر «أرامكس».

هيمن «دبي الإسلامي» على النشاط مستقطباً 58.5 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 30 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 25.4 مليون درهم، وحقق «أملاك للتمويل» أكبر ارتفاع بنسبة 2.33%، فيما كان «ديار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.68%.

سوق أبوظبي

عزّز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع العقار 0.84% مع نمو «الدار» 0.93% فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 0.72%، وزاد قطاع الاتصالات 1.14% مع نمو سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتراجع قطاع البنوك 0.09% مع نزول «أبوظبي التجاري» 0.16% و«أبوظبي الإسلامي» 0.8% فيما استقر «أبوظبي الأول»، وانخفض قطاع الاستثمار 0.15% مع نزول «الواحة كابيتال» 0.91% و«إشراق» 2.13% فيما استقر «العالمية القابضة»، وهبط قطاع الطاقة 0.33% مع تراجع «دانة غاز» 1.28% فيما استقر «أدنوك للتوزيع» و«طاقة».

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 27 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 15 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 15 مليون درهم.

إفصاحات

★ يجتمع مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، غداً الثلاثاء، لاتخاذ قرارات متعلقة بالشركة، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات المتعلقة بإعادة الهيكلة.

★ بدأت شركة الإثمار القابضة فعلياً، في الإجراءات التحضيرية اللازمة لعملية استحواذ بنك البحرين والكويت على بعض الأصول المملوكة لشركة الإثمار القابضة.

★ ينظر مجلس إدارة «أغذية» في اجتماع، يوم غد، مناقشة أعمال مرتبطة بشؤون الشركة ومشاريعها الحالية والمستقبلية.

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