استبيان: الرواتب والأمن الوظيفي وبيئة العمل أهم سمات الوظائف المثالية بالإمارات 2021

المصدر: دبي ـ البيان

أظهر استبيان جديد قام به «بيت. كوم» بالتعاون مع يوجوف حول الاتجاهات الحالية المتعلقة بجذب الكفاءات والاحتفاظ بها من وجهة نظر الموظفين وأصحاب العمل في المنطقة أن العوامل الثلاثة الرئيسية التي تساهم في جذب الموظفين هي الراتب والتعويضات (60% من المشاركين)، والأمن الوظيفي على المدى الطويل (55%)، وبيئة العمل (48%). بينما أظهر أن أقل العوامل أهمية تتمثل في التواجد الإعلامي (22%)، والمظهر الخارجي للشركة مثل الشعار وتصميم الموقع الإلكتروني (20%). وقال 74% من المشاركين في الإمارات إن الشركة تكون أكثر جاذبية في حال اتسمت بالأخلاق واتبعت ممارسات جيدة.

وعندما سُئل المشاركون في الإمارات عن الجهود التي تبذلها الشركات لتسويق ثقافتها أمام الباحثين عن عمل وتشجيعهم على التقدم إليها، قال 36% إن الشركات تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك، فيما قال 34% منهم إنها تبذل بعض الجهود في هذا المجال، بينما اعتبر 12% من المشاركين بأن الجهود المبذولة في هذا المجال قليلة، في حين قال 3% إن الشركات لا تبذل أي جهد في هذا المجال.

ويرى المشاركون بأن صفحات الشركات الإلكترونية التي تستهدف الباحثين عن عمل (30%) ومواقع التواصل الاجتماعي (25%)، هي أبرز وسائل ترويج ثقافة الشركة. وعندما سُئل المشاركون عن نوع المعلومات التي تثير حماسهم للتقدم بطلب وظيفة في شركة معينة، اختار 64% منهم المزايا والفوائد التي تقدمها الشركة، فيما اختار 54% آراء وملاحظات الموظفين، بينما قال 39% من المشاركين إن جوائز الشركة وإنجازاتها هي الأكثر أهمية في هذا المجال.

وأظهر الاستبيان أن أهم السمات الوظيفية التي يهتم بها المهنيون في الإمارات بعد حصولهم على الوظيفة تتمثل في فرص التطوّر الوظيفي (69% من المشاركين)، يليها فرص التدريب والدعم (65%) ونوعية العمل (57%).

كما يرى المشاركون أن فرص التدريب والتطوير (43%) والأمن الوظيفي (40%)، تليها فرص التقدم الوظيفي على المدى الطويل (34%)، هي أهم العوامل التي تعزّز ولاء الموظفين تجاه شركاتهم إلى جانب الراتب.

وتعد ثقافة العمل التي تحفّز الموظفين وتعزّز الالتزام التنظيمي عنصراً أساسياً للاحتفاظ بالموظفين. ومن المثير للانتباه أن 56% من المشاركين يعملون في شركاتهم الحالية منذ أكثر من عامين. كما أظهر الاستبيان أن حوالي 6 من 10 موظفين يشعرون بالسعادة في مكان عملهم الحالي.

وقال 6 من 10 مشاركين إن شركتهم تستمع إلى ملاحظات الموظفين لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل، ووافق 59% منهم على أن الإدارة تأخذ ملاحظاتهم على محمل الجد. كما وافق 53% من المشاركين على أن الشركة تبذل جهوداً بهدف الاحتفاظ بالكفاءات العاملة لديها.

وتم جمع بيانات الاستبيان عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 17 نوفمبر 2020 وحتى 13 ديسمبر 2020، بمشاركة 1608 أشخاص من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، والبحرين، ولبنان، والأردن، وقطر، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.

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