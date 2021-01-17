"دو" و"اتصالات" تتفقان مع "إعمار" لتوفير خدمات اتصال متطورة للسكان والشركات في الإمارات

المصدر: وام

وقعت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" ومجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" عددا من اتفاقيات التعاون مع "إعمار العقارية" حيث سيقوم مزودا خدمات الاتصال بموجب هذه الشراكة وفي إطار مبادرة "تعاون" لتطوير البنية التحتية بتوفير البنية التحتية الأساسية للاتصالات في مشاريع إعمار الرئيسية وتمكين العُملاء من الأفراد والشركات من اختيار مزود خدمات الاتصال الذي يناسبهم.

وتدعم هذه الاتفاقيات والجهود التعاونية الجديدة الرؤية الحكومية طويلة الأمد لتطوير بنية تحتية ذكية لخدمات الاتصال في جميع أنحاء الدولة وتوفير خدمات اتصال فائقة من المستوى التالي للمطورين العقاريين الرائدين حيث ستقوم شركتا "دو" و"اتصالات" بموجب هذه الاتفاقيات بتدشين شبكات الاتصال وصيانتها وتوفير أحدث خدمات وحلول الاتصال عبر مواقع مختلفة والإشراف على عمليات تنفيذها وضمان فعاليتها.

وقال سليم البلوشي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو ان هذه المبادرة ستوفر مروحة واسعة من خدماتهم لعملاء إعمار من السكان والمؤسسات والتي تم تصميمها خصيصاً لتوفير سبل الراحة وتعزيز قدرات السكان والمجتمعات والدولة عبر تقنيات الاتصال.

ومن جهته قال المهندس سعيد الزرعوني النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في "اتصالات" ان شراكتهم مع إعمار العقارية تعكس مدى التزامهم بدعم الرؤية الرشيدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وبما يتماشى مع رؤيتهم المتمثلة في ’قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات.

وبدوره قال السيد أحمد المطروشي من شركة إعمار العقارية "إن ضمان بنية تحتية متطورة لخدمات الاتصال يشكل جزءاً لا يتجزأ من التزام إعمار المستمر تجاه عملائها. وستسهم مبادرة "تعاون" في منح العملاء حرية اختيار خدمات الاتصال التي تتناسب مع احتياجاتهم فضلاً عن حصولهم على أفضل خدمات الصوت والبيانات المصممة لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية. وتنسجم أهداف هذه الشراكة مع رؤية الإمارات 2021 ومشاريع التحول الذكي في دبي مما سيسهم في ترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أكثر دول العالم اتصالاً واستدامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز